Tıbbi değerleri ve antibakteriyel özellikleri olan limon, C vitamini, kalsiyum, potasyum, pektin ve lif bakımından son derece zengindir. Bağışıklık sisteminizin korunmasına yardımcı olur ve böylece sizi birçok enfeksiyon türünün pençesinden korur. Aynı zamanda bir kan temizleyici rolünü oynar. İşte antiseptik olan limonlu suyu 30 gün boyunca tükettiğinizde;

Sıcak limonlu su içmenin şaşırtan 5 faydası

Mükemmel bir günaydın içeceğidir Güne sıcak limonlu su içerek başlamak, sindirim sistemini iyileştirir ve atıkların vücuttan hızlı bir şekilde gönderilmesine katkı sağlar. Kabızlık ve ishal sorunu yaşıyorsanız 30 gün içinde bu problemler ortadan kalkar. Bunun için sabah kalkar kalmaz aç karna içmelisiniz.

Hastalıklara karşı koruyucudur Enfeksiyon ve hastalıklara neden olan patojenik bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını önlemeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemi yetersizliklere karşı destek sağlar, böylelikle gribal enfeksiyonlara karşı korur.

Ağrı ve iltihabı azaltır Ürik asidi erittiği için eklemlerde ve dizlerde ağrı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Elbette bunun için düzenli tüketim şart.

Mideyi ve karaciğeri rahatlatır Karaciğerdeki kalsiyum ve oksijen seviyelerini dengelemeye yardımcı olur Mide ekşimesi durumunda, bir bardak limon suyu almak rahatlama sağlayabilir. Karaciğer enzimlerine enerji sağlayarak karaciğeri kuvvetlendirir.