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Sıcak limonlu su içmenin şaşırtan 5 faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.02.2019 09:55 | Son Güncelleme

Son derece basit bir yöntem uygulayarak vücudunuzu çok daha sağlıklı bir hale getirmeniz mümkün. C vitamini deposu olan limonu bir de sıcak suyla içmeyi deneyin. İşte her gün limonlu sıcak su içtiğinizde başınıza gelecek 5 güzel şey.

Tıbbi değerleri ve antibakteriyel özellikleri olan limon, C vitamini, kalsiyum, potasyum, pektin ve lif bakımından son derece zengindir. Bağışıklık sisteminizin korunmasına yardımcı olur ve böylece sizi birçok enfeksiyon türünün pençesinden korur. Aynı zamanda bir kan temizleyici rolünü oynar. İşte antiseptik olan limonlu suyu 30 gün boyunca tükettiğinizde;

Sıcak limonlu su içmenin şaşırtan 5 faydası

Mükemmel bir günaydın içeceğidir

Mükemmel bir günaydın içeceğidir
Güne sıcak limonlu su içerek başlamak, sindirim sistemini iyileştirir ve atıkların vücuttan hızlı bir şekilde gönderilmesine katkı sağlar. Kabızlık ve ishal sorunu yaşıyorsanız 30 gün içinde bu problemler ortadan kalkar. Bunun için sabah kalkar kalmaz aç karna içmelisiniz.

Hastalıklara karşı koruyucudur

Hastalıklara karşı koruyucudur
Enfeksiyon ve hastalıklara neden olan patojenik bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını önlemeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemi yetersizliklere karşı destek sağlar, böylelikle gribal enfeksiyonlara karşı korur.

Ağrı ve iltihabı azaltır

Ağrı ve iltihabı azaltır
Ürik asidi erittiği için eklemlerde ve dizlerde ağrı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Elbette bunun için düzenli tüketim şart.

Mideyi ve karaciğeri rahatlatır

Mideyi ve karaciğeri rahatlatır
Karaciğerdeki kalsiyum ve oksijen seviyelerini dengelemeye yardımcı olur Mide ekşimesi durumunda, bir bardak limon suyu almak rahatlama sağlayabilir. Karaciğer enzimlerine enerji sağlayarak karaciğeri kuvvetlendirir.

Zayıflamaya yardımcı olur

Zayıflamaya yardımcı olur
Pektin lifi içeren limon, tokluk hissi verir. Sabahları aç karnına kahvaltıdan 15 dakika önce içeceğiniz sıcak limonlu su, kilo vermeye yardımcı olacaktır. Limonlu su aynı zamanda düzenli olarak tüketildiğinde mide asidi oranını düzene sokar.
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