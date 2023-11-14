Sıcakkanlı nasıl yazılır? Sıcakkanlı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Sıcakkanlı sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Kimi durumda sıfat kimi durumda mecazi manada da kullanılan bu sözcüğün yazımında sıklıkla yazım kuralı ihlaline rastlanılır. Bu yüzden sıcakkanlı yazımı konusunu çok iyi bir şekilde öğrenmek son derece önemlidir. Sözcüklerin yazılış ve okunuş biçimleri ile ilgili en doğru bilgileri bizlere Türk Dil Kurumu tarafından kurulan ve online olarak hizmet sunan TDK sözcüğü verir.

Sıcakkanlı nasıl yazılır?

Sıcakkanlı kelimesi sıcak ve kanlı olmak üzere toplamda iki kelimeden oluşmaktadır. Bu tür iki sözcükten oluşan kelimeler, dil bilgisi açısından birleşik sözcükler olarak ifade edilir. Birleşik kelimeler de kendi içerisinde ayrı ve bitişik olmak üzere iki farklı grupta değerlendirilir. Sıcakkanlı kelimesinin gerek doğru yazım şeklini gerekse okunuş biçimini doğru kaynaklardan öğrenmek gerekir.

Türk Dil Kurumunun internet ortamında online hizmet veren sözlük sitesi en güvenilir kaynak olarak bilinir. Kelimelerin yazım ve okunuş biçimleri dışında ne anlama geldiğini bilmek de önemlidir. Bu bağlamda sıcakkanlı TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(Sıfat) Vücut ısısı, bulunduğu yerin ısısından tamamen bağımsız olan hayvan.

(Sıfat/Mecaz) Tatlı olan kimse, sempatik ve cana yakın.

(Sıfat/Mecaz) Her insanla kolayca anlaşabilen ve kısa sürede arkadaş olan.

Sıcakkanlı ayrı mı yazılır?

Dilimizde iki sözcükten meydana gelen birçok birleşik sözcük vardır. Sıcakkanlı kelimesi de bu sözcükler arasında yer alır. Bu kelime pek çok yazılı yerde karşımıza “sıcak kanlı” şeklinde ayrı yazılmış haliyle çıkar. Bu noktada sıcakkanlı bitişik mi yazılır konusu gündeme gelmektedir.

Türk Dil Kurumunun resmi sözlük sayfasına göz attığımızda bu kelimenin her daim bitişik yani “sıcakkanlı” şeklinde yazılması gerektiğini görüyoruz. Bitişik yazılış şekli dışında kalan yazım stilleri Türk Dil Kurumunun sözlük sitesine göre doğru değildir. Buna göre sıcakkanlı doğru yazılışı şöyledir:

Sıcakkanlı (doğru kullanım)

Sıcak kanlı (yanlış kullanım)





