Kara gün nasıl yazılır? Kara gün ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kara gün sözcüğü hem yazışmalarda hem de sohbetlerde sıklıkla karşımıza çıkan kelimeler arasındadır. Bu sözcük normalde bir birleşik kelime olarak bilinmektedir. Birleşik sözcüklerin yazımı da kendi içerisinde ayrı ve bitişik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşte bu noktada kara gün yazımı konusunda bazı karışıklıklar yaşanmaktadır. Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmenin en kolay yolu ise Türk Dil Kurumunun online sözlük sitesine girmek ve yazımı merak edilen kelimeleri sorgulatmaktır.

Kara gün nasıl yazılır?

Dil bilgisi konuları arasında bulunan yazım kurallarına eksiksiz bir şekilde uymak, dilimizi güzel kullanmak ve kendimizi doğru ifade edebilmemiz açısından oldukça önemlidir. Kara gün sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılan ve pek çok yazılı mecrada karşımıza çıkan sözcüklerden biri olarak kabul edilir. Kara ve gün olmak üzere iki farklı sözcükten meydana gelen bu kelimenin yazımında yaygın olarak imla hatası yapılır. Kelimelerin doğru yazılışları kadar doğru okunuş stilleriyle birlikte anlamlarını da bilmek gerekir. Bu noktada Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesinden fayda sağlanır. Bu bağlamda kara gün TDK’ye göre anlamı şu şekildedir:

(İsim/Mecaz) Kasvetli, acıklı zaman.

Kara gün ayrı mı yazılır?

Kara gün sözcüğü üzüntülü veya acıklı bir dönemi ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Yazım kurallarına göre iki kelimeden meydana gelen kelime gruplarının bazıları ayrı yazılırken bazıları bitişik yazılmaktadır. Bu bağlamda kara gün bitişik mi yazılır sorusunun yanıtı merak edilebilir. Bu kelime pek çok yazılı mecrada karşımıza “karagün” şeklinde bitişik yazılmış haliyle çıkmaktadır. Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu internet sitesine göre ise bu kelimenin her zaman ayrı kullanılması gerektiği bilgisi yer alır. Yani bu sözcüğün bitişik yerine “kara gün” şeklinde ayrı yazılıp kullanılması doğrudur. Tüm bu bilgilerden yola çıktığımızda kara gün doğru yazılışı şöyledir: