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Sütyen nasıl yazılır? Sütyen mi südyen mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

13.11.2023 16:46 | Son Güncelleme:
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Sözcük yönünden oldukça zengin olan dilimize farklı kültürlerden giren çok sayıda kelime mevcuttur. Sözcük haznesinin bu kadar geniş olması bazı kelimelerin yazımında imla hatalarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bunun en temel sebeplerinden biri kelimelerin okunduğu gibi yazıya dökülmesidir. Dilimizde yaygın olarak yazımında imla yanlışına rastlanılan sözcüklerden biri sütyen kelimesidir. Peki, sütyen nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Her bölgenin kendine has şivesi yani konuşma biçimi vardır. Bu şiveler bölgelerin kültür düzeyine göre farklılık göstermektedir. Hal böyle olunca çoğu kelimenin söyleniş şekli yazıya aynı şekilde aktarılmakta ve bundan kaynaklı da ortaya yazım hataları çıkmaktadır. Sütyen kelimesi de yazımında çok sık hata yapılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük dilimize Fransızcadan girmiştir. Fransızca "soutien-gorge" kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır.

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Sütyen nasıl yazılır?

Sütyen sözcüğü gerek konuşmalarda gerekse yazılı iletişimlerde yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Bu kelime cümle içerisinde genellikle isim görevini üstlenmektedir. Sütyen yazımı konusunda ikilem yaşandığında yardımımıza Türk Dil Kurumunun online sözcük sorgulatma seçeneğine sahip olan güncel Türkçe sözlük sitesi yetişir.

TDK Sözlük sitesine girdiğinizde hem sözcüklerin yazım şeklini hem de söyleniş tarzlarını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Buna ek olarak kelimeleri manasını bilerek kullanmak oldukça önemlidir. Bu site içerisinde bilmediğiniz sözcüklerin anlamına da hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buna göre sütyen sözcüğünün anlamı şu şekildedir:

  • (İsim) Göğüsleri olduğundan daha dik göstermeye yarayan, dantel veya saten gibi kumaşlar kullanılarak hazırlanan kadın iç çamaşırı.
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Sütyen mi südyen mi?

Kadınların önemli giysi parçalarından biri olan sütyen sözcüğünün yazımında sıklıkla imla yanlışına rastlanılmaktadır. Bu kelime daha çok “südyen” yazım şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Yani kelimenin üçüncü harfi d olarak kullanılmaktadır. Ancak bu yazım stili Türk Dil Kurumu tarafından kurulan güncel Türkçe sözlük sitesine göre doğru değildir.

Sütyen TDK’ye göre her zaman “sütyen” şeklinde yazılması gereken bir kelimelidir. Bu kelimenin üçüncü harfinin “t” yerine “d” olarak kullanılması ciddi yazım hatasına yol açmaktadır. Kelimelerin yazımında kararsız kalındığında TDK sözlüğünün ziyaret edilmesi ve sözcüklerin doğru yazımını öğrenerek kullanılması son derece önemlidir. Buna göre sütyen doğru yazılışı şöyledir:

  • Sütyen (doğru kullanım)
  • Südyen (yanlış kullanım)
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