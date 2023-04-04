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Şiddet, aşağılama, tehdit! İngiltere'de tarihi ceza! Hakemi iten Aleksandar Mitrovic'e 8 maç men...

04.04.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Federasyon Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fulham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. Maçın 72. dakikasında Fulham'ın santrfor oyuncusu Aleksandar Mitrovic, hakem Chris Kavanagh'ın verdiği kararı beğenmedi ve fiziksel temasta bulundu. Kavanagh'ı iten Sırp yıldız,

Şiddet, aşağılama, tehdit! İngiltere'de tarihi ceza! Hakemi iten Aleksandar Mitrovic'e 8 maç men...

Fulham Kulübünün Sırp santrforu Aleksandar Mitrovic, İngiltere Federasyon (FA) Kupası çeyrek finalinde kırmızı kart görmesine neden olan davranışları nedeniyle 8 maç men cezası aldı.

"ŞİDDET, KÜFÜR, AŞAĞILAMA"

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FA'den yapılan açıklamada, bağımsız düzenleme kurulunun kararına gerekçe olarak Mitrovic'in hakem Chris Kavanagh'a karşı şiddet içeren davranışta bulunması ve uygunsuz, küfürlü, aşağılayıcı, tehdit edici dil kullanması gösterildi. Mitrovic'e ayrıca 75 bin sterlin para cezası verildi.

TEKNİK DİREKTÖR DE CEZA ALDI

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Kurul, aynı maçta kırmızı kart gören Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'ya ise 2 maç men ve 40 bin sterlin para cezası verilmesine hükmetti.

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OLAY NASIL GELİŞTİ?

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Manchester United'ın 3-1 kazandığı 19 Mart'taki karşılaşmanın 72. dakikasında Fulham'dan Willian, kalelerine giden topu elle kesince kırmızı kart görmüş ve rakip takım penaltı kazanmıştı. Karara itiraz eden Mitrovic, hakemi itmiş ve gördüğü kırmızı kart sonrası üstüne yürümüştü.

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