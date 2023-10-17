MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şiddet iddialarıyla gündemdeydi! Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu ünlü oyuncunun oğlu çıktı

Şiddet iddialarıyla gündemdeydi! Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu ünlü oyuncunun oğlu çıktı

17.10.2023 15:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisine şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme geldi. Hakkında hakaret ve basit yaralama suçlarından soruşturma başlatılan Can Tunaboylu iddiaları yalanlayarak gruptan ayrıldığını açıkladı. Can Tunaboylu'nun usta oyuncunun oğlu olduğu ortaya çıktı. Meğer annesini herkes tanıyormuş...

Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik tarafından "şiddet" iddiasıyla suçlandı.

Can Tunaboylu

Sosyal medya hesabından darp edildiğine dair fotoğraflarını paylaşan Aybike Çelik şu iddialarda bulunmuştu: ''3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyonuyla evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi. Konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim. ‘Burada istenmiyorsun’ diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti anlatamadım.

şiddet

Yaşadığım "Stockholm Sendromu" nedeniyle yine ona kaçmak durumunda kaldım. Darp raporu alırım diye hastaneye götürülmedim. Kolumdaki kırık, basit bir tip bir müdahaleyle çözülemeyeceği için dava otomatik olarak açıldı.''

Can Tunaboylu 2

Can Tunaboylu ise tüm bu iddiaları yalanlayarak "Yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlere çalışan kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım" diyerek gruptan ayrıldı.

Can Tunaboylu ANNESİ

Can Tunaboylu ile ilgili şaşırtan bir gerçek daha ortaya çıktı. Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristinin annesi Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ayşe Tunaboylu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı.

Ayşe Tunaboylu

Ayşe Tunaboylu bu zamana kadar; Ruhsar, İkinci Bahar, Yılan Hikayesi, Dedem, Gofret ve Ben, Aliye ve İyilik dizilerinde rol aldı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Londra pozlarına beğeni yağdı! Sokak tarzı olay olduLondra pozlarına beğeni yağdı! Sokak tarzı olay oldu
Son halini görenler tanıyamadı! Değişimi olay olduSon halini görenler tanıyamadı! Değişimi olay oldu
FOX reytingi düşük diziyi affetmedi! 5. bölümde final yapacak FOX reytingi düşük diziyi affetmedi! 5. bölümde final yapacak
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Tunaboylu yüzyüzeyken konuşuruz sevgilisi tuna sinema oyuncusu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Hastanede skandal! Erkek çalışana tecavüz iddiasıyla yakalandı

Hastanede skandal! Erkek çalışana tecavüz iddiasıyla yakalandı

Fotoğraf çekilirken 'Hamileyim' dedi! Tepkileri viral oldu

Fotoğraf çekilirken 'Hamileyim' dedi! Tepkileri viral oldu

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.