Şiddet iddialarıyla gündemdeydi! Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu ünlü oyuncunun oğlu çıktı

Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik tarafından "şiddet" iddiasıyla suçlandı.

Sosyal medya hesabından darp edildiğine dair fotoğraflarını paylaşan Aybike Çelik şu iddialarda bulunmuştu: ''3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyonuyla evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi. Konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim. ‘Burada istenmiyorsun’ diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti anlatamadım.

Yaşadığım "Stockholm Sendromu" nedeniyle yine ona kaçmak durumunda kaldım. Darp raporu alırım diye hastaneye götürülmedim. Kolumdaki kırık, basit bir tip bir müdahaleyle çözülemeyeceği için dava otomatik olarak açıldı.''

Can Tunaboylu ise tüm bu iddiaları yalanlayarak "Yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlere çalışan kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım" diyerek gruptan ayrıldı.

Can Tunaboylu ile ilgili şaşırtan bir gerçek daha ortaya çıktı. Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristinin annesi Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ayşe Tunaboylu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı.

Ayşe Tunaboylu bu zamana kadar; Ruhsar, İkinci Bahar, Yılan Hikayesi, Dedem, Gofret ve Ben, Aliye ve İyilik dizilerinde rol aldı.





