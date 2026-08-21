Su Burcu Yazgı Coşkun son pozlarıyla beğeni topladı! Bakan bir daha baktı

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı 'Asiye Eren' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Su Burcu Yazgı Coşkun son olarak başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde yer aldı.

Dizisinin final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye geçen Su Burcu Yazgı Coşkun şimdi de son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kıvırcık saçlarıyla çok beğenilen ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Su Burcu Yazgı Coşkun için sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'bir prenses gibi', 'bu kıza bakıyorum' şeklinde yorumlar yapıldı.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut kökenli olan oyuncu baba tarafından Antalyalıdır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa ilk olarak 2011 yılında adım attı. Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda gibi dizilerde oynadı.

Kardeşlerim adlı dizide başrol oynayan oyuncu, 4 Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Yıldızı Parlayanlar" ve Onur Seyit Yaran ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" kategorilerinde 2 ödül kazandı.