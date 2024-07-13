Şiddet ve psikolojik tacize uğradığını söylemişti… İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasında 'kira' krizi

MYNET- İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde isim vermeden yaptığı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" açıklaması ile gündeme gelmiş, bu isimsiz kimsenin İbrahim Tatlıses olduğu düşünülmüştü.

Dilan Çıtak, yaptığı paylaşımı kısa süre içerisinde silse de ortalık çoktan karıştı ve Çıtak'ın kardeşi İdo Tatlıses Çıtak'ı takipten çıktı.

HASTANEDE BİR TEK O YOKTU

Tüm bu yaşananların ardından İbrahim Tatlıses önceki gün kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Tatlıses'in ameliyatı sırasında tüm çocukları hastane kapısında beklerken aralarında bir tek Dilan Çıtak yoktu.

'KİRA' KRİZİ

İbrahim Tatlıses'in kızı ile arasındaki krizin sebebi ortaya çıktı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’in kendisine oturması için izin verdiği Bodrum’daki yazlıkta kalıyordu. Tatlıses’in yardımcısı, kendisini arayıp “Kira ödeyeceksiniz ya da evden çıkacaksınız” dedi.

Bu duruma çok sinirlenen Dilan Çıtak soluğu babasının evinde aldı. Evde büyük bir tartışma koptu. Hatta Tatlıses polisten yardım istedi.

