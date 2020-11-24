Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri kadınlara güç veriyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadınların ve beraberindeki çocukların, maruz kaldıkları her türlü şiddetten korunması, gereken tedbirlerin alınması, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve nedenlerinin araştırılması için hizmet veriyor.

Yaklaşık 8 yıl önce 14 pilot ilde hizmete açılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, şu an 81 faaliyet yürütüyor. Bursa'da 2012 yılında hizmete açılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, 7 gün 24 saat, şiddet mağduru kadın ve çocuklarının her türlü ihtiyaçlarına destek sağlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Hasan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın, kadına yönelik şiddetle mücadelede çatı kurum olarak hizmet verdiğini söyledi.

Yılmaz, şiddete maruz kalan vatandaşların ŞÖNİM'lere doğrudan ya da emniyet, jandarma ve diğer kurumların aracılığıyla başvurabileceğini belirterek, ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nın da bu konuda yardım verdiğini kaydetti.