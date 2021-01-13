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Şiddetli rüzgar beton direkleri yıktı, kabinleri yerinden söktü

13.01.2021 04:22 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar beton direkleri yıktı, kabinleri yerinden söktü.

Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar beton direkleri yıktı, kabinleri yerinden söktü. Rüzgardan dolayı çöp konteynerleri ve seyyar esnafların simit satış arabaları da yollara devrildi.
Kent merkezinde gece geç saatlerde hızı zaman zaman yaklaşık 30 kilometreye kadar çıkan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar sebebiyle Atatürk caddesinde orta refüjdeki beton bir elektrik direği ağacın üzerine devrilirken, olay esnasında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yolun boş olması her hangi bir kazanın yaşanmasının önüne geçti. Kenttin en işler caddelerinin başında gelen Milli Birlik caddesinde ise seyyar esnafların simitçi ve el arabaları devrildi. Anıtpark önünde bulunan belediyeye ait otobüs kart dolum noktası olarak kullanılan kabinde rüzgardan nasibini alarak devrildi. Rüzgar nedeniyle bir çok bölgede yollara devrilen çöp konteynerleri ise trafikte tehlike oluşturdu. Belediye ekipleri ise kent merkezinde temizlik çalışması başlatarak devrilen malzemelerin yollardan kaldırılması için yoğun uğraş verdi.

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