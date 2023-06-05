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Şiddetli yağış nedeniyle Samsun'da 1, Sinop'ta 2 ilçede eğitime ara verildi

05.06.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak nedeniyle Samsun'un Ladik ve Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Ladik Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğü, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 5 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

SİNOP

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Erfelek ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir."

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Sinop’ta sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime ara verildiSinop’ta sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi
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Anahtar Kelimeler:
Sinop eğitim sağanak yağış

Sinop Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazartesi

İmsak
02:56
Sabah
04:58
Öğle
12:43
İkindi
16:44
Akşam
20:18
Yatsı
22:10

Sinop Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Pazartesi

Önsoy eczanesi
Ayancik
Şifa eczanesi
Merkez
Tek eczanesi
Duragan
Şifa eczanesi
Erfelek
Yaşam eczanesi
Turkeli
Genç eczanesi
Boyabat
Gökçe eczanesi
Merkez
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Sinop ECZANELER
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