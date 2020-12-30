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Şifa deposu doğal antibiyotik: Tam ölçülü çıtır çıtır karnabahar turşusu tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 30.12.2020 08:39 | Son Güncelleme:
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Şifa deposu doğal antibiyotik: Tam ölçülü çıtır çıtır karnabahar turşusu tarifi

İhtiyacınız olan hemen hemen her vitamin ve minerali içinde bulunduran karnabaharın bugün turşusunu kuruyoruz. İşte sadece kışın değil her mevsim yiyebileceğiniz karnabahar turşusu tarifi.

Karnabahar kalorisi çok düşük, vitaminleri çok yüksek bir besin kaynağı. Kalp hastalığı ve kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların riskini azaltabilecek benzersiz bitki bileşikleri içerir. Ek olarak, kilo vermek isteyenlerin dostudur ve diyetinize eklemek inanılmaz derecede kolaydır.

Bugün ise klasik karnabahar yemeğinden sıyrılıp bu eşsiz tadın turşusunu yapıyoruz. Her mevsim tüketebileceğiniz karnabahar turşusu nasıl yapılıyor, görelim.

KARNABAHAR TURŞUSU MALZEMELERİ

  • 2 fincan beyaz sirke
  • 2 su bardağı su
  • 1/4 su bardağı tuz
  • 1 ila 2 büyük baş karnabahar çiçeği
  • 5 veya 6 mini biber yarıya bölünmüştür (renk için)
  • Kavanoz başına 1/2 çay kaşığı kimyon tohumu veya köri tozu
  • 1 orta boy parça taze zencefil, soyulmuş ve rendelenmiş, her kavanoz için 1/4 çay kaşığı
  • 2 adet bir litrelik cam kavanoz

KARNABAHAR TURŞUSU YAPILIŞI

  • Karnabaharı çiçeklere ayırın, bir kaseye koyun ve üzerine tuz serpin. Örtün ve bir gece bekletin. Ertesi gün iyice yıkayın ve kurulayın.
  • Sirke, su ve tuzu birleştirip kaynatın. Bu gerçekleşirken, karnabaharları kavanozların içine yerleştirmeye başlayın.
  • Üzerine baharatlarını ilave edin. Karnabaharı sterilize edilmiş kavanozlara koyun ve karnabahar tamamen kaplanana kadar ılık sirkeyi dökün. Tatmadan önce 1 hafta boyunca kapatın ve saklayın.
  • Turşunuzun hava almadan olması için kavanoz kapaklarını iyi bir şekilde kontrol edin.
  • Ardından kavanozları ters çevirin ve sıcak suyun içinde kapakların iyice sıkışması için 2 dakika kaynatın. kavanozları soğuyuncaya kadar ters olarak mutfak tezfanının üzerinde tutun. Eğer sıkışmamış bir kavanoz kapafı varsa içindeki suyu akıtacaktır.
  • Eğer böyle bir kavanoz olursa kapağı elinizle yeniden sıkıştırın ve tekrar ters olarak kavanozunu kaynatın.


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