Şifa kaynağı tavuklu şehriye çorbası tarifi! Sofranızdan eksik etmeyeceksiniz

Kolayca sindirildiğinden metabolizmayı aktif tutarak bağırsakların daha sağlıklı çalışmasında rol oynayan tavuklu şehriye çorbası tarifi, içindeki tavuk eti ve baharatlar sayesinde kas ve kemik ağrılarına da iyi gelir. Özellikle sporcular için önerilen ve bebeklerin gelişiminde önemli rol oynayan tavuklu şehriye çorbası, eklemlerde oluşan iltihabı temizler. İdrar yolu enfeksiyonu, grip gibi hastalıklara da deva olan bu tavuklu şehriye çorbası tarifi sayesinde hastalıklar daha kolay atlatılabilir. Peki bu çorbanın hazırlanması için nasıl bir yol izlenmesi gerekir? İşte videolu anlatımı ile kolayca hazırlayabileceğiniz çorba tarifi...

TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER:

1 su bardağı tavuk suyu,

1 çorba kasesi haşlanıp didiklenmiş tavuk eti,

1 yemek kaşığı tereyağ,

3 çorba kaşığı limon suyu,

3 yemek kaşığı şehriye,

Tuz,

Karabiber,

Maydanoz.

YAPILIŞI:

Tavuklu şehriye çorbası tarifine ilk olarak 1 litre sıcak suyun tencerenin içine boşaltılması ile başlayın.

ilk olarak 1 litre sıcak suyun tencerenin içine boşaltılması ile başlayın. Tavuğun iri bir parça göğüs kısmını suyun içerisine atın. Haşlanma süresi su kaynadıktan sonra 15 dakikadır.

Tavuğu suyun içerisinden alın, suyu süzerek tavuk suyunu elde edebilirsiniz.

Tavuğu didikleyerek çorbada kullanılacak tavuk parçalarını hazırlayın.

Tavuk suyunu tencereye boşaltın, arkasından didiklenmiş tavukları ekleyin ve şehriyeyi tencereye boşaltarak karıştırmaya başlayın.

Karıştırdıktan sonra tereyağını tencereye ekleyin.

Arkasından tuz ve karabiber koyun, bütün malzemeleri karıştırın.

Malzemelerin üzerine sıcak su ekleyin ve ocağın altı iyice açın.

Tavuk önceden pişmiş olduğu için, aslında şehriyenin pişmesini bekleyeceğiz. Dolayısıyla çorbayı bir taşım kaynatmak bizim için yeterli olacaktır.

TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALAR

Tavuklu şehriye çorba tarifi yapılırken şehriyeleri tencereye ekledikten sonra karıştırmak gerekir. Bu işlem şehriyelerin birbirine yapışmasını engeller.

yapılırken şehriyeleri tencereye ekledikten sonra karıştırmak gerekir. Bu işlem şehriyelerin birbirine yapışmasını engeller. Tavuk suyu çorbasının şeffaf ve güzel renge sahip olmasını istiyorsanız, tavuk suyunu bir tülbentten ya da ince bir süzgeçten geçirmek gerekir.

TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI NASIL SERVİS EDİLİR?

Çorbayı servis ederken üzerine limon sıkın ve doğranmış maydanoz ekleyin. Tavuklu şehriye çorbası servise hazırdır.

Afiyet olsun.

TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI BESİN DEĞERLERİ

Şifa kaynağı tavuklu şehriye çorbasının bir porsiyonu 117 kaloridir. İçindeki mineral ve vitaminler sayesinde hastaları kolayca iyileştiren 1 kase tavuk suyu çorbada bakın ne kadar vitamin ve mineral bulunur:

Karbonhidrat: 6.82 gr

Protein: 8.53 gr

Yağ: 4.64 gr

Lif: 1.19 gr

Kolesterol: 35.51 mg

Sodyum: 225.53 mg

Potasyum: 188.06 gr

Kalsiyum: 25.89 mg

A vitamini: 44.64

C vitamini: 4.23 mg

Demir: 0.75

