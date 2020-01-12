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  4. Sıfır atık timi görev başında

Sıfır atık timi görev başında

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla devam eden ’Sıfır Atık’ projesi kapsamında öğrencilerden oluşan ’Sıfır Atık Timi’ evleri tek tek gezerek geri dönüşümü mümkün atıklar topluyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu ’Sıfır Atık’ projesi kapsamında öğrencilere Çevre Bilinci ve Eğitim Programları düzenlemeye devam ediyor.

Sıfır atık timi görev başında

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla devam eden ’Sıfır Atık’ projesi kapsamında öğrencilerden oluşan ’Sıfır Atık Timi’ evleri tek tek gezerek geri dönüşümü mümkün atıklar topluyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu ’Sıfır Atık’ projesi kapsamında öğrencilere Çevre Bilinci ve Eğitim Programları düzenlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün de önem verdiği proje dahilinde Şanlıurfa merkezinde kurmuş olduğu Atık Getirme Merkezi (AGM) ile vatandaşların ve gelecek nesillerin çevreye duyarlı olmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, okullarda öğrencilere çevre bilincini aşılamak adına eğitim programı düzenliyor. Düzenlenen eğitim programında katılımcılara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafında çeşitli hediyeler dağıtılıyor.
Öğrenciler evleri tek tek gezerek dönüşümü mümkün atıkları topluyor
Sıfır atık projesine bir destek de Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesinde bulunan Osmangazi Anadolu Lisesinden geldi. Okul idarecilerin desteğiyle öğrencilerden oluşan Sıfır Atık Timi kuruldu. Sıfır Atık Timi evleri dolaşarak atık yağları, pilleri ve cam kavanozlar gibi geri dönüşümü mümkün atıkları toplayarak dönüşüme kazandırıyor. Öğrenciler evlerin yanı sıra çevredeki atıkları da toplayarak daha temiz bir doğa sağlıyor.
Sıfır Atık Timin çalışmalarına her türlü desteği verdiklerini ve öğrencilerin bu çalışmasının tüm akranlarına örnek olduğunu belirten Osmangazi Anadolu Lisesi Müdürü Hilal Yüksel "İnsanoğlu, yaradılıştan bu yana süregelen tabiatla iç içe yaşamda, doğadan kaynağını alan unsurlarla var oldu. Bu kaynakların etkili ve verimli kullanılması ile oluşan zincir adını geri dönüşüm olarak günümüz sosyal sorumluluk projelerine yazdı. Toplumda bu gerçeklik hususunda farkındalık oluşturmak, hayatın bizlere düşen ömür çizgisinde sağlıklı bir evrende sağlıklı bir nesil ve bu neslin ellerinde geleceğe taşınacak bir kültürde hayatı mümkün kılmak, elbette bir vatandaş olarak sorumluluk ve görevlerimizden kayda değer kazanılır bir davranış olmalıdır. Osmangazi Anadolu Lisesi olarak bu vazifemizi yerine getirmekle onur duyuyoruz. Tüm bu çerçevede bizlere her zaman destek sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sıfır atık timi görev başında

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