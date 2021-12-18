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"Sıfır atık" uygulamalarıyla Yeşil Kampüs Platformu'na girmek için başvuruda bulundular

18.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolunda yapılan çalışmalarla "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan platforma üye olmayı hedefliyor - Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir: - "Green Metric olarak ifade edilen bin üniversite arasına girmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı, müracaatlarımızı yaptık. Yakın zamanda sonuç elde etmeyi bekliyoruz"

BİLECİK (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolunda atılan adımlarla "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkati çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan Green Metric (Yeşil Kampüs) Platformu'ndaki bin üniversite arasına girmeyi amaçlıyor.

BŞEÜ'de 2018 yılından itibaren uygulanmaya başlanan sıfır atık yönetimi, Sıfır Atık Koordinatörlüğü, üniversite personeli ve öğrenciler tarafından özverili şekilde yürütülüyor.

Kampüsteki tüm birimlerde çöp kutuları kaldırılarak, atıkların özelliğine göre ayrı ayrı toplandığı kutular yerleştirildi.

Üniversite personeli ve öğrenciler, atıklarını koridorlarda bulunan kutulara atıyor. Toplanan atıklar, sınıflandırılarak anlaşmalı firmaya teslim ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde gereken kriterlerin karşılanmasının ardından üniversiteye "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" verildi.

BŞEÜ yönetimi ayrıca, 2010 yılında başlatılan Green Metric Platformu'na girebilmek için başvuruda bulundu.

- 1 ton ambalaj kağıdı geri dönüşüme kazandırıldı

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AA muhabirine, üniversitede sıfır atıkla ilgili çalışmanın 2017'de başlatıldığını, 2021 yılı itibarıyla bu çalışmayı büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi.

Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi kapsamında 2023 hedeflerine ulaşacak şekilde bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurgulayan Beydemir, üniversitenin sıfır atık belgesini almaya hak kazanmasının ardından 2-3 ay içinde yaklaşık 1 ton ambalaj kağıdını geri dönüşüme göndererek ekonomiye kazandırdıklarını dile getirdi.

Beydemir, "Bir ton kağıdı geri dönüşüme kazandırmakla en azından 17 ağacı kurtarmış, yaklaşık 12 bin metreküp civarında sera gazının oluşmasını engellemiş olursunuz." dedi.

- 17 bin kişiye çevrim içi sıfır atık eğitimi verildi

Sıfır atık konusunda eğitime de önem verdiklerine dikkati çeken Beydemir, "Pandemi döneminde hem personelimize hem de öğrencilerimize çevrim içi olarak yaklaşık 17 bin kişiye bu eğitimi verdik. Sıfır atıkla ve çevreyle ilgili eğitimlerimizi verdik. Üniversite olarak bunun hassasiyetini hala devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Beydemir, üniversitedeki her türlü atığın toplandığını belirterek, "Şimdi personelimiz ve öğrencilerimizle, Sıfır Atık Koordinatörlüğümüzün planladığı bir projemiz var. Evlerdeki kullanılmış bitkisel yağları toplayıp bunların tekrar dönüştürülmesiyle ilgili bir proje üzerinde de çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

Diğer çevresel çalışmalarının da devam ettiğini, enerji ve iklim değişikliği, altyapı ve eğitim gibi 6 ayrı ölçüte göre değerlendirilen "Green Metric" platformunda yer almak için girişimde bulunduklarını anlatan Beydemir, "Green Metric olarak ifade edilen bin üniversite arasına girmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı, müracaatlarımızı yaptık. Yakın zamanda sonuç elde etmeyi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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