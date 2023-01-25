Sıfırıncı Gün bu akşam var mı, neden yok? Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölüm ne zaman? TV 8 yayın akışı

Sıfırıncı Gün yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün her hafta çarşamba akşamları yayınlanıyordu. Oyuncuları arsaında ünlü isimlerin yer aldığı dizi TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam Survivor'ın yeni bölümü yayınlanacak. İşte Sıfırıncı Gün yeni bölüm tarihi
Sıfırıncı Gün dizisi bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Yayın günü değişen dizi bu hafta cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.
06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda