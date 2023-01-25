MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sıfırıncı Gün bu akşam var mı, neden yok? Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölüm ne zaman? TV 8 yayın akışı

Sıfırıncı Gün bu akşam var mı, neden yok? Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölüm ne zaman? TV 8 yayın akışı

25.01.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün’ün bu akşam olup olmadığı merak konusu haline geldi. TV 8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün oyuncuları arasında Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Berk Cankat, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya, Damla Colbay gibi ünlü isimler bulunuyor. Dizinin her hafta çarşamba akşamları yayınlanıyordu. Peki, Sıfırıncı Gün bu akşam var mı, neden yok? Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman? İşte TV 8 yayın akışı

Sıfırıncı Gün bu akşam var mı, neden yok? Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölüm ne zaman? TV 8 yayın akışı

Sıfırıncı Gün yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün her hafta çarşamba akşamları yayınlanıyordu. Oyuncuları arsaında ünlü isimlerin yer aldığı dizi TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam Survivor'ın yeni bölümü yayınlanacak. İşte Sıfırıncı Gün yeni bölüm tarihi

SIFIRINCI GÜN BU AKŞAM VAR MI?

Sıfırıncı Gün dizisi bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Yayın günü değişen dizi bu hafta cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
sıfırıncı-gün
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Final mi yapacak? O dizinin akıbeti belli olduFinal mi yapacak? O dizinin akıbeti belli oldu
Frikik vermemek için çekiştirip durdu! İddialı tercihFrikik vermemek için çekiştirip durdu! İddialı tercih
Sütyensiz tarzıyla kendine hayran bıraktı!Sütyensiz tarzıyla kendine hayran bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
tv 8 yayın akışı Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

Her bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba satıldı

Her bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba satıldı

Amir Hadziahmetovic transferi bitti!

Amir Hadziahmetovic transferi bitti!

Muğla'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı

Muğla'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

'EYT'liler yüzde 30 zam alanlar gibi olmayacak' Emekli maaşları...

'EYT'liler yüzde 30 zam alanlar gibi olmayacak' Emekli maaşları...

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.