Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman, hangi gün başlıyor? Sıfırıncı Gün oyuncuları arasında sürpriz isimler!

Sıfırıncı Gün oyuncuları ve konusu merak konusu haline geldi. Sıfırıncı Gün her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Diz, TV 8 ekranlarında yayınlanacak. Aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Engin Öztürk organize şube polisi Özgür'e hayat veriyor. Öztürk'ün partneri Nisan karakterini ise Aybüke Pusat canlandırıyor.

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI

Sıfırıncı Gün oyuncuları arasında Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Adnan Biricik, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Damla Colbay, Demir Karahan, Tolga Karel gibi isimler yer alıyor.

Aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Engin Öztürk organize şube polisi Özgür'ü canlandırıyor. Öztürk'ün partneri Nisan karakterine ise Aybüke Pusat hayat veriyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ KONUSU

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...

Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...

Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

