Kubilay Kaan Kundakçı davasında yeni gelişme! Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye, İzzet Yıldızhan'a beraat talebi

Ümraniye’de Kars 36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin davada açıklanan mütalaada sanık Aleyna Kalaycıoğlu’nun tahliyesi talep edildi.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubunun üyesi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istedi.

Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler tarafından saldırı düzenlendi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun araç içerisinde bulunan gruba ateş açması sonucu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 10 kişi hakkında dava açıldı.Celse arasında bazı sanıkların tahliyesi talep edildi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, cumhuriyet savcısı üçüncü celseden bir gün önce mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

TAHLİYLE TALEBİ

Mütalaada sanık Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesi istendi. Diğer sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran’ın da tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak, hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyeleri talep edildi.

Sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.