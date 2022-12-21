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Sıfırıncı Gün dizisinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Süleyman Mert Özdemir MasterChef'te!

21.12.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün dizisinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir, bu akşam MasterChef Türkiye'nin 163. bölümünde açıklamalarda bulunacak. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'in 163. bölümü Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki Sıfırıncı Gün dizi setinde çekildi. Peki, Süleyman Mert Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sıfırıncı Gün dizisinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir'in hayatı ve biyografisi...

Sıfırıncı Gün dizisinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Süleyman Mert Özdemir MasterChef'te!

Sıfırıncı Gün dizisinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin 163. bölüm fragmanının ardından Süleyman Mert Özdemir ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Süleyman Mert Özdemir kimdir?

SÜLEYMAN MERT ÖZDEMİR KİMDİR?

Süleyman Mert Özdemir, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Süleyman Mert Özdemir, Ahmet Rasim Lisesi'ni bitirdi.

Dumlupınar Üniversitesinde İşletme okuyan ve daha sonra özel bir kurumdan ‘Senaryo ve Yönetmenlik’ eğitimi alan Özdemir, Gişe ve ratinglerin üst sıralarında yer alan birçok dizi ve sinema filminde çalıştı.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNİN YÖNETMENİ SÜLEYMAN MERT ÖZDEMİR'İN FİLMLERİ NELERDİR?

İşte Süleyman Mert Özdemir'in yönetmenliğini yaptığı filmler:

Anka - 2022 Uzun Kurmaca, 02:10:00
Keloğlan - 2017 Yönetmen (Uzun Kurmaca)
Namlu Ucunda Bir Yaşam Nuri Killigil - 2017 Yönetmen (Uzun Kurmaca)
Babam ve Ailesi - 2016 Yönetmen (TV Dizisi)
Çeyrek ile Zeyrek - 2015 Yönetmen (TV Dizisi, TRT 1)
Filinta - 2015 Yönetmen (TV Dizisi, TRT 1)
Köstebekgiller - 2012 Yönetmen (Tv Programı, TRT Çocuk, 26 Bölüm)
Hayırlı İşler - 2011-2012 Yönetmen (Tv Programı)

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