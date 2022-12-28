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Sıfırıncı Gün'ün yıldızı Tolga Karel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tolga Karel 5 yıl sonra ekranlara dönüyor

28.12.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün dizisi ile 5 yıl aradan sonra ekranlara dönen Tolga Karel'in hayatı merak konusu oldu. Tolga Karel, bir süre oyunculuğa veda etmişti. ABD’ye yerleşen ve tır şoförlüğü yapan Karel yeni dizisi ile ekranlara geri döndü. Tv8 kanalında başlayacak olan Sıfırıncı Gün dizisinde birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Yaprak Dökümü 'Oğuz' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Tolga Karel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sıfırıncı Gün'ün yıldızı Tolga Karel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tolga Karel 5 yıl sonra ekranlara dönüyor

Sıfırıncı Gün adlı Polisiye dizisi dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrou ile TV8 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Oyunculuk hayatına bir süre ara vererek ABD'ye taşınan Tolga Karel, Sıfırıncı Gün dizisi ile Türkiye'ye geri dönüyor. Bu gelişme sonrası Tolga Karel hakkında bazı detaylar merak edilip sorgulanmaya başladı.

TOLGA KAREL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tolga Karel'in gerçek adı Tolga Önce,12 Ekim 1978, İstanbul doğumludur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Karel aynı zamanda şarkı söz yazarı ve bestecidir.

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“Karanlıktan gelen” ismini taşıyan film ile “Yaprak Dökümü” ve “Kanıt” gibi televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla, sinema ve tiyatroculuk alanında yazdığı köşe yazıları ve Bulgaristan’da düzenlenen “Best Model” yarışmasından elde ettiği derece ile bilinir.

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Tolga Karel, üniversite eğitimine İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı. Bu bölüme iki sene devam ettikten sonra okulu bırakarak konservatuvarda okumaya karar verdi. Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tolga Karel, Sinematografi ve Drama alanlarında eğitim gördü. Ayrıca yine Paris’te sinema ve tiyatro eleştirmenliği alanında yüksek ihtisas yaptı.

2014'te Star TV'de yayınlanan Survivor'da ünlüler takımında 102 gün kaldıktan sonra 9 Haziran 2014 günü elenmiştir.

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Oyunculuğu bırakıp 2016 yılından beri ABD'de tır şoförlüğü yapmaktadır.

Son olarak Sıfırncı Gün dizisiyle ekranlara dönen Tolga Karel 5 yıl aradan sonra oyunculuğa geri döndü.

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI

Sıfırıncı Gün oyuncuları arasında Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Adnan Biricik, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Damla Colbay, Demir Karahan, Tolga Karel gibi isimler yer alıyor.

Engin Öztürk - Özgür
Aybüke Pusat - Nisan
Yiğit Özşener - Ejder

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SIFIRINCI GÜN KONUSU

Aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve amirleri Kadir'in hikayesi anlatılacak.
Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşindedir. Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersizdir.

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O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

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