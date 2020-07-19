'Şifo Mehmet' teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı

Son olarak sezonun bitmesine 7 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ikinci kez anlaşarak ilk kez bir TFF 1. Lig takımının başına geçen Özdilek, mavi-beyazlı ekibin ligin son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 yenerek yeniden Süper Lig'e yükselmesini sağladı.

Profesyonel futbol hayatını Beşiktaş'ta noktaladıktan sonra teknik direktör olarak yeşil sahalarda kalmaya devam eden 54 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, daha önce Süper Lig'de aralarında Erzurum ekibinin de bulunduğu birçok takımın başında görev aldı.

"Benden önceki hocalara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben bu ligi yakından bilmiyorum ama takip ettiğim bir ligdi. Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra buradaki dostlarımızın yaklaşımı ve Erzurum camiasının içinde bulunduğu durumu göz ardı etmedim. Bu risk mi, evet risk ama ligde çalışırken de bu risklerin içinde oldum."

Özdilek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takımın zor zamanlar geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hemen hemen 70 gün ara verdik ve bu kolay değil. Hem fiziksel hem de zihinsel şekilde lige başladık. Şampiyonluğun çok önemli noktalarından biri Türkiye'de en fazla Kovid-19 sürecini yaşayan kulüplerden biriyiz. Kolay bir psikoloji geçirmedik ama hiç vazgeçmedik. Oyuncularımı duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Hiç geri adım atmadık ve o inançla devam ettik. Belki herkesin özlemi olan bir süreçti ve Süper Lig'e çıktık. Bu yüzden çok mutluyuz."

"HAK EDİLEN BİR BAŞARI OLDU"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geçen sezon Süper Lig'den hak etmediği şekilde düştüğünü aktaran Özdilek, "Geçen sene ligin bitimine 13-14 hafta kala takımdan ayrılmıştım. O zaman da herkesin takdirini kazanmış bir Erzurumspor varken hak etmediği şekilde düştü. Tekrar yukarı çıkma adına bu yıl önemliydi. Hak edilen bir başarı oldu ve bize inananlara mahcup olmadığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.