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'Şifo Mehmet' teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 19.07.2020 13:17 | Son Güncelleme

Futbolculuk yıllarında birçok şampiyonluk yaşayan ve futbol kamuoyunda 'Şifo Mehmet' olarak anılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ilk kez çalıştırdığı bir TFF 1. Lig takımını Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdi.

'Şifo Mehmet' teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ilk kez çalıştırdığı bir TFF 1. Lig takımını Süper Lig'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Futbolculuk yıllarında birçok şampiyonluk yaşayan ve futbol kamuoyunda "Şifo Mehmet" olarak anılan Özdilek, teknik direktörlük kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

Profesyonel futbol hayatını Beşiktaş'ta noktaladıktan sonra teknik direktör olarak yeşil sahalarda kalmaya devam eden 54 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, daha önce Süper Lig'de aralarında Erzurum ekibinin de bulunduğu birçok takımın başında görev aldı.

Son olarak sezonun bitmesine 7 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ikinci kez anlaşarak ilk kez bir TFF 1. Lig takımının başına geçen Özdilek, mavi-beyazlı ekibin ligin son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 yenerek yeniden Süper Lig'e yükselmesini sağladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ikinci kez çalıştırdığını anımsattı.

TFF 1. Lig'de daha önce çalışmadığına işaret eden Özdilek, şöyle konuştu:

"Benden önceki hocalara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben bu ligi yakından bilmiyorum ama takip ettiğim bir ligdi. Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra buradaki dostlarımızın yaklaşımı ve Erzurum camiasının içinde bulunduğu durumu göz ardı etmedim. Bu risk mi, evet risk ama ligde çalışırken de bu risklerin içinde oldum."

Özdilek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takımın zor zamanlar geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hemen hemen 70 gün ara verdik ve bu kolay değil. Hem fiziksel hem de zihinsel şekilde lige başladık. Şampiyonluğun çok önemli noktalarından biri Türkiye'de en fazla Kovid-19 sürecini yaşayan kulüplerden biriyiz. Kolay bir psikoloji geçirmedik ama hiç vazgeçmedik. Oyuncularımı duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Hiç geri adım atmadık ve o inançla devam ettik. Belki herkesin özlemi olan bir süreçti ve Süper Lig'e çıktık. Bu yüzden çok mutluyuz."

"HAK EDİLEN BİR BAŞARI OLDU"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geçen sezon Süper Lig'den hak etmediği şekilde düştüğünü aktaran Özdilek, "Geçen sene ligin bitimine 13-14 hafta kala takımdan ayrılmıştım. O zaman da herkesin takdirini kazanmış bir Erzurumspor varken hak etmediği şekilde düştü. Tekrar yukarı çıkma adına bu yıl önemliydi. Hak edilen bir başarı oldu ve bize inananlara mahcup olmadığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Daha önce hedefe oynayan takımlarda antrenörlük yapmadığını anlatan Özdilek, futbolda inanmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Önceki yıllarda düşme hattındaki çok sayıda takımı çalıştırdığını ve ligde tuttuğunu dile getiren Özdilek, şu değerlendirmede bulundu:

"O da en az şampiyonluk kadar başarılı bir şeydir. Bugün itibarıyla şampiyonluğa oynayan bir takımın hocasıydım. Beklenti buydu ve bu çok zor bir süreçti. Pandemiden sonra belki en zor fikstüre sahip olan takımdık ama inanmak çok önemliydi. Oyunculuk yıllarımda bu tür maçları çok oynadım. Teknik adamlıkta da çalıştığım takımlarda bu stresi yaşadım. Bir yandan düşme bir yandan da şampiyon olma stresi hep var. Hep soğukkanlı kaldık ve aldığım takımlarda hep aynı şeyi yaşıyordum. Hem motive edeceksiniz hem de iyi puan yapacaksınız. Erzurum'a geldiğimde bir opsiyonumuz var ve bunu dışarıda kullanırız diyordum ama içeride kullandık. Yılmadan, inanarak devam ederek haklı bir başarı kazandık."

(AA)

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