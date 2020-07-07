Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi

BBC'den yapılan açıklamada, dün oynanan ve şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını, 5,7 milyon kişi takip etti.
Lig tarihinin en fazla izlenen maçı olarak tarihteki yerini alan karşılaşmada Manchester ekibini konuk olduğu Southampton'a 1-0 mağlup olmuştu.
İngiltere'de yeni tip koronovirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tekrar başlamasıyla, Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayınlanması kararlaştırılmıştı.
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