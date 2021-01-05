Sığacık’ta orkinos üretim çiftliğine 5. kez iptal

Seferihisar’ın Sığacık ve Demircili koylarındaki orkinos üretim çiftlikleri ile ilgili İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, ’ÇED Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının hukuka uyarlık olmadığı gerekçesiyle iptal kararı verildi. Çevreci Avukat Şehrazat Mercan, 5’inci kez verilen iptal kararının bir an önce uygulanmasını istedi.

Açtığı çevre davalarıyla tanınan Avulat Şehrazat Mercan, iptal kararı üzerine bir açıklama yaparak, "İnsan gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplarmış. Çok sayıda karşı taraf avukatları, müdahiller ile epeyce tansiyonu yüksek bir yargılama sonucunda, orkinos üretimi için 2018’de verilen 5. ÇED Olumlu kararını da iptal ettirdik. Sığacık ve Demircili en temiz denizimiz. Bu mahkeme kararı uygulanmalı ve orkinos üreticiliği dahil, balık çiftlikleri Sığacık ve Demircili Koylarından çıkarılmalı" diye belirterek, mahkeme kararına sahip çıkmanın çevre halkının görevi olduğunu sözlerine ekledi.

"Akdeniz Foklarının yaşama alanı ve Cittaslow kriterlerine aykırı"

"İlk defa bu sefer, somut olarak, fokların yaşam alanlarıyla ilgili bir belgeye, rapora ulaştık" diye açıklayan Avukat Mercan, "Bu rapor, 1989 ile 2019 yılları arasını kapsayan bir çalışma. Alaçatı’dan başlayıp, Sığacık Koyu’nu da içine alan, fokların yaşam alanları ile ilgili bir rapor. İkinci olarak Seferihisar’ın Cittaslow (Sakin Şehir) olması da önemli bir unsur. Mahkeme, ’Akdeniz Foku türünün habitat alanı ile çakışmakta olduğu, türün aktif yaşam alanını sınırlayacağı, Cittaslow üyelik kriterleri arasında yer alan çevre faktörleri maddesinde su temizliği ve biyoçeşitliliğin azalması kriterlerinin balık çiftlikleri ile tehlikeye gireceği ve Yavaş Şehir Seferihisar ilçesinin Cittaslow sürdürülebilirlik kriterleri ve Yarımada Stratejik Planı ile örtüşmediği’ gerekçeleriyle ’ÇED Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının hukuka uyarlık olmadığı sonucuna ulaştı" diye belirtti.

’ÇED Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararını 5. kez iptal ettirmiş olduklarını ifade eden Mercan, "Daha önce de Danıştay’da iptal ettirmiştik. Belediyelerin, yurttaşların açtığı davalar sonucunda bu iptal kararları alındı. Bu kararlar sonrası bu çiftliklerde üretimin sonlandırılması ya da bu koylardan taşınması gerekir. Umarım bu bir an önce gerçekleşir. Bu mahkeme kararını çok önemsiyorum" diye vurguladı.

