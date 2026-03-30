Sigara içtiği görüntüler olay yaratmıştı! Fenerbahçe kararını verdi

Fenerbahçe Medicana, sigara içtiği görüntüler ortaya çıkan Earvin Ngapeth ile yollarını ayırdığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

"Bilgilendirme

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın sporcusu Earvin Ngapeth ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sonucunda feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ISINMAK YERİNE SİGARA İÇMİŞTİ!

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü Fransız yıldız Earvin Ngapeth dönemi, skandal bir görüntüyle noktalandı. Aralık 2024’te sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren 35 yaşındaki voleybolcunun, profesyonelliğe aykırı davranışı bardağı taşıran son damla oldu.

Olay, Fenerbahçe Medicana’nın Gebze Belediyespor ile oynadığı müsabaka öncesinde yaşandı. Takım ısınma hareketleri için salonda ter dökerken, Earvin Ngapeth’in salon dışına çıkarak sigara içtiği görüntülendi. Sosyal medyaya düşen bu kareler, sarı-lacivertli camiada "profesyonellik dışı" olduğu gerekçesiyle büyük bir infiale yol açtı.