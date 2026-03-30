Sigara içtiği görüntüler olay yaratmıştı! Fenerbahçe kararını verdi

Fenerbahçe Medicana erkek voleybol takımı, sigara içtiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Earvin Ngapeth ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Burak Kavuncu

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

"Bilgilendirme

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın sporcusu Earvin Ngapeth ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sonucunda feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ISINMAK YERİNE SİGARA İÇMİŞTİ!

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü Fransız yıldız Earvin Ngapeth dönemi, skandal bir görüntüyle noktalandı. Aralık 2024’te sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren 35 yaşındaki voleybolcunun, profesyonelliğe aykırı davranışı bardağı taşıran son damla oldu.

Olay, Fenerbahçe Medicana’nın Gebze Belediyespor ile oynadığı müsabaka öncesinde yaşandı. Takım ısınma hareketleri için salonda ter dökerken, Earvin Ngapeth’in salon dışına çıkarak sigara içtiği görüntülendi. Sosyal medyaya düşen bu kareler, sarı-lacivertli camiada "profesyonellik dışı" olduğu gerekçesiyle büyük bir infiale yol açtı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe'ye sürpriz başkan önerisi! Tarihi çağrı...Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe'ye sürpriz başkan önerisi! Tarihi çağrı...
Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz çıkış! "Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar..."Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz çıkış! "Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar..."

En Çok Okunan Haberler
İsrail'de kritik nokta vurulmuştu! Trump'tan yeni açıklama: "Yakında göreceksiniz"

İsrail'de kritik nokta vurulmuştu! Trump'tan yeni açıklama: "Yakında göreceksiniz"

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Veda mesajı paylaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Veda mesajı paylaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

