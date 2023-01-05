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Sigara yakmak istedi, bomba gibi patladı

05.01.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir kişi sızan gazı fark etmedi, sigara yakmak için çakmağı ateşledi bomba gibi patladı.

Sigara yakmak istedi, bomba gibi patladı

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Emek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir cep telefonu dükkanında tüpten sızan gaz iş yerini sardı, bu sırada iş yerinde olan Ahmet Arif A. isimli 22 yaşındaki çalışan sigara içmek için çakmağı ateşledi, dükkan bomba gibi patladı.

Korku dolu anların yaşandığı anlarda genç çocuk yüzünde ve çeşitli bölgelerinde yanarak yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Selahattin Eyyubi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken AFAD ekipleri gaz sızıntısına karşı detektörlerle çalışma yaptı.

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