'Sigaraya 5 TL zam geldi' söylentisi Twitter'ı salladı!

Sigaraya 5 TL zam yapılacağı iddiası sabah gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu zam iddiası bizzat firma tarafından yalanlansa da sigaraya yapılacak 5 TL zam dedikodusu bile gündem olmaya yetti. Kullanıcılar, birbirinden komik paylaşımlarla hem güldürdü hem de düşündürdü. İşte tiryakilerin attığı o komik tweetler...
Sigara zam geleceğini öğrenince ben???????????????????? pic.twitter.com/eEdu8nZ9b6— Ne@co (@Neco96037478) August 26, 2019
Sigaraya 5 tl zam mı?— RUKEN YILDIRIM (@RUKENYILDIRIM) August 26, 2019
Artık “ekmek parası abi” demek yok! “Sigara parası ağıbeeee” deriz. #sigara #sigarayazam #SigaraAlkolSoygununaBoykot pic.twitter.com/n1E9KivLRM
Sigaraya 5 TL zam gelecekmiş. An itibariyle sigara içenler pic.twitter.com/0GX8NcCrAw— sen de mi brütüs (@0sendemiburutus) August 26, 2019
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