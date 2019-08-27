'Sigaraya 5 TL zam geldi' söylentisi Twitter'ı salladı!

Sigaraya 5 TL zam yapılacağı iddiası sabah gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu zam iddiası bizzat firma tarafından yalanlansa da sigaraya yapılacak 5 TL zam dedikodusu bile gündem olmaya yetti. Kullanıcılar, birbirinden komik paylaşımlarla hem güldürdü hem de düşündürdü. İşte tiryakilerin attığı o komik tweetler...

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Sigaraya 5 TL zam gelecekmiş. An itibariyle sigara içenler pic.twitter.com/0GX8NcCrAw — sen de mi brütüs (@0sendemiburutus) August 26, 2019



