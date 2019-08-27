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'Sigaraya 5 TL zam geldi' söylentisi Twitter'ı salladı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 27.08.2019 14:36 | Son Güncelleme

Bugün sosyal medyaya bir görsel düştü ve görsele göre sigaralara beşer lira zam geleceği iddia ediliyordu. Görseldeki fiyatlar firma tarafından yalanlandı ama Twitter'daki tiryakiler bu söylentiye isyanla karışık eğlenceli paylaşımlarla karşılık verdi. İşte o komik paylaşımlar...

'Sigaraya 5 TL zam geldi' söylentisi Twitter'ı salladı!

Sigaraya 5 TL zam yapılacağı iddiası sabah gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu zam iddiası bizzat firma tarafından yalanlansa da sigaraya yapılacak 5 TL zam dedikodusu bile gündem olmaya yetti. Kullanıcılar, birbirinden komik paylaşımlarla hem güldürdü hem de düşündürdü. İşte tiryakilerin attığı o komik tweetler...

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