YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sığınmacı erkeklerin psikolojik sağlık farkındalığının kadınlara göre daha düşük olduğu belirlendi

Sığınmacı erkeklerin psikolojik sağlık farkındalığının kadınlara göre daha düşük olduğu belirlendi

09.10.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğince yürütülen "Türkiye'de Yaşayan Sığınmacıların Akıl-Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Farkındalığını Arttırma Projesi" kapsamında Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun ve Şanlıurfa'da 937 sığınmacıyla görüşülerek anket düzenlendi

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) yaptığı ankete göre, Türkiye'de yaşayan sığınmacı erkeklerin psikolojik sağlıkla ilgili farkındalığının kadınlara göre daha düşük olduğu tespit edildi.

SGDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen "Türkiye'de Yaşayan Sığınmacıların Akıl-Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Farkındalığını Arttırma Projesi" kapsamında düzenlenen anket için Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun ve Şanlıurfa'da 937 sığınmacıyla görüşüldü.

Anketteki 80 soruya yanıt veren sığınmacıların yüzde 87,1'ini 25-59 yaş, yüzde 9,6'sını 18-24 ve yüzde 3,3'ünü ise 60 yaş ve üzeri kişiler oluşturdu.

Ankete katılan erkeklerin psikolojik sağlıkla ilgili farkındalığının kadınlara oranla daha düşük çıktığı belirlendi.

- "Araştırmayla sahadaki ihtiyaçları daha net ortaya koymuş olduk"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen proje sorumlusu Klinik Psikolog Işıl Akın, sadece sığınmacı erkeklerde değil dünya genelinde erkeklerin psikolojik sorunlara dair farkındalığının düşük olduğunu belirtti.

Erkeklerin psikolojik sağlık sorunlarını fark edemediklerini ifade eden Akın, "Erkekler 'zayıf ve güçsüz görünmemeliyim' diye herhangi birine rahatsızlığını veya üzüntüsünü anlatmaktan çekinebiliyor. Peki bu duygu ve sıkıntıları gösteremeyince ne oluyor, bu kişiler içine kapanabiliyor ya da bu sorunlar fizyolojik sıkıntılar olarak kendini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce psikolojik sağlık hizmeti almamış olanların psikolojik sağlık ve işlevsel baş etme yöntemleriyle ilgili daha az farkındalık sahibi olduklarını aktaran Akın, "Normal hayatımızda sürekli baş ağrıları, iştahsızlık, yeme bozuklukları, uyku düzensizlikleri ve benzeri sıkıntılar yaşadığımızda doktora gidip çözüm bulmaya çalışabiliyoruz. Ama konu psikolojik sağlığa gelince yardım istemekte zorlanılabiliyoruz. Halbuki bu sıkıntıların psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklara dönüşmemesi için yardım alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Projeyle birlikte sığınmacıların psikolojik sağlık farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Akın, "Yaptığımız bu araştırmayla sahadaki ihtiyaçları daha net ortaya koymuş olduk." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köylünün sütü, bu şehre dolar olarak giriyorKöylünün sütü, bu şehre dolar olarak giriyor
Kabağına fiyat biçemiyor: 5 bin lira bile verseler satmıyorumKabağına fiyat biçemiyor: 5 bin lira bile verseler satmıyorum
Serebral palsi tanısı için "genetik test yaptırın" uyarısıSerebral palsi tanısı için "genetik test yaptırın" uyarısı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ekim Cumartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:46
Öğle
12:41
İkindi
15:52
Akşam
18:26
Yatsı
19:44

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cumartesi

Alacaatlı Eczanesi
Cankaya
Altın Oran Eczanesi
Cankaya
Bankalar Eczanesi
Cankaya
Burakcan Eczanesi
Cankaya
Çakır Eczanesi
Cankaya
İlke Daldal Eczanesi
Cankaya
Seyranbağları Enes Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.