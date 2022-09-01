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Sığınmacılar Platformundan "sığınmacılar siyasi hedef aracı haline getirilmesin" çağrısı

01.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sığınmacılar Platformundan "sığınmacılar siyasi hedef aracı haline getirilmesin" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Sığınmacılar Platformu Üyesi Yıldız Önen, sığınmacılar konusunun hiçbir siyasi hedefin aracı haline getirilmemesini istedi.

Sığınmacılar Platformunca, Bayrampaşa'daki Hekimoğlu Plaza'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Önen, Suriye'de 2011'de başlayan savaş ile yaşanan drama dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler ve sivil kuruluşlarca Suriye'de kullanılması yasak silahlar, sistematik tecavüz ve işkence gibi hadiselerin rapor edildiğini kaydeden Önen, bu vahşet karşısında her yaştan Suriyelinin, ülkesini terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Bu insanların bir kısmının Türkiye'ye sığındığını hatırlatan Yıldız Önen, "Türkiye'ye sığınan Suriyeli sığınmacılar, hukukun temel ilkeleri ve mevcut normları ile yasal olarak koruma altında olmalarına rağmen, özellikle siyasi partiler, ırkçı veya ayrımcı çevreler ve sosyal medya üzerinden sürekli olarak saldırıya ve nefret söylemlerine maruz bırakılıyor." ifadesini kullandı.

Medya ve sosyal medya mecralarında sığınmacılarla ilgili olumsuz ifadelere de değinen Önen, şunları kaydetti:

"Endişemiz şudur ki seçim sürecine doğru çok daha vahim hadiseler ve sonuç olarak da telafisi imkansız zararlar ortaya çıkabilir. Bunun olmaması, gündelik hayatın anlama ve adalet temelinde dönüştürülmesi için, Türkiyeli ve Suriyeli STK'lar olarak bizler, ağır bir sorumluluk yüklenmiş durumdayız. Bu çerçevede hak ve adalet duygusuna sahip herkesi bu konuda inisiyatif almaya, sığınmacılarla dayanışmaya, onları siyaseten hedef haline getirme çabalarına birlikte karşı durmaya davet ediyoruz."

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