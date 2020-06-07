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Sigorta acentelerinden yönetmelik iptali talebi

KONYA HABERLERİ  | 07.06.2020 13:53 | Son Güncelleme

Konya Ticaret Odası (KTO) Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Hasan Sarısaç, sigorta sözleşmeleri ile ilgili yapılan yönetmelik değişikliğinin sigorta acentelerini sıkıntıya soktuğunu belirterek, sektör temsilcileri olarak yönetmeliğin iptalini istediklerini belirtti.Hasan Sarısaç açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığının sigorta pazarını büyütmek adıyla 9 Mayıs tarihinde, “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigortacılık Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” değişikliğini yürürlüğe aldığını söyledi.Bu değişikle yetkisiz, mesleki bilgilere sahip olmayan kişi ve kurumların da poliçe kesmesinin önünün açıldığını ileri süren Sarısaç, “Yönetmelik ne yazık ki sektöre 2007 yılından bu yana getiren kalitenin düşmesine yani 5684 Sayılı Kanundan önce herkes poliçe satıyordu, tali acentelik veya prodüktör adı altında bu kişiler bilinçsiz, muafiyetli eksik teminatlı poliçeler satarak sigortalılarda mağduriyet oluşturuyorlardı, müşteriler sigortaya küsüyorlardı.

Sigorta acentelerinden yönetmelik iptali talebi

Konya Ticaret Odası (KTO) Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Hasan Sarısaç, sigorta sözleşmeleri ile ilgili yapılan yönetmelik değişikliğinin sigorta acentelerini sıkıntıya soktuğunu belirterek, sektör temsilcileri olarak yönetmeliğin iptalini istediklerini belirtti.
Hasan Sarısaç açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığının sigorta pazarını büyütmek adıyla 9 Mayıs tarihinde, “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigortacılık Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” değişikliğini yürürlüğe aldığını söyledi.
Bu değişikle yetkisiz, mesleki bilgilere sahip olmayan kişi ve kurumların da poliçe kesmesinin önünün açıldığını ileri süren Sarısaç, “Yönetmelik ne yazık ki sektöre 2007 yılından bu yana getiren kalitenin düşmesine yani 5684 Sayılı Kanundan önce herkes poliçe satıyordu, tali acentelik veya prodüktör adı altında bu kişiler bilinçsiz, muafiyetli eksik teminatlı poliçeler satarak sigortalılarda mağduriyet oluşturuyorlardı, müşteriler sigortaya küsüyorlardı. Şimdi yine aynı durumlar söz konusu olacaktır. Pazarın büyütülmesi ancak eğitimli, sigortacılığı kendisine meslek edinen acentelerin sigortalıları bilinçlendirmesi ile olacaktır" şeklinde konuştu.
Sarısaç, sigortacılığın yardımcı meslek olmadığı değerlendirmesinde bulunarak, “Yönetmeliğin asıl işi sigortacılık olmayan ve sattığı ürünle ilişkili olması kaydıyla mal ve hizmet satışı ile birlikte sigorta poliçesi sunulması yasallaştı. Böylece turizm acenteleri seyahat sigortası, telefon bayileri, beyaz eşya bayileri elektronik cihaz sigortası, makine üreticisi makine kırılması sigortası, tekne üreticisi tekne sigortası, emlakçı konut sigortası, deprem sigortası gibi ürünleri satabilecek. Kısaca hayat ve motorlu taşıt sigortası dışında tüm branşlarda satış yapabilmelerinin yolu açılmıştır. Sigortacılık bir yardımcı meslek olarak görünecektir” dedi.
Sektör temsilcileri olarak yönetmeliğin iptalini istediklerini belirten Sarısaç, “Biz sigorta acenteleri olarak sadece sigorta poliçesi kesen kişiler değiliz. Acenteler olarak ülkemizdeki tüm kişi ve kurumların yüzlerce farklı riskine teminat sunulmasına aracılık eden ve bu faaliyeti yaparken de risk yönetimi, kriz yönetimi, halkla ilişkiler, finans yönetimi, hukuk ve daha birçok konuda bilgi ve donanıma sahibiz. Tüm kişi ve kurumların en önemli ve hayati risklerine teminat sağlanmasına aracılık eden mesleğiz. Bu kadar önem ve hassasiyet ile uzun yıllar harcayarak emek verdiğimiz bu mesleği çıkarılan bir yönetmelik ile herkesin yapabilir hale gelmesi oldukça üzücü olmuştur. Sigorta acenteleri olarak beklentimiz hukuksal konularda da çelişkiler bulunan bu yönetmeliğin ivedilikle iptal edilmesini istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın da bu konuda bizlerin sesini duyacağına ve gerekli çalışmaların yapılacağına yürekten inanıyorum. Sigorta acenteleri olarak mesleğimizin bir ek gelir sağlayıcı yardımcı meslek olarak görülmemesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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