Sigortam.net müşterilerine Shell'den hediye yakıt

İSTANBUL (AA) - Sigortam.net, Shell & Turcas iş birliğiyle müşterilerine cazip fırsatlar sunmayı sürdürüyor.

Sigortam.net'ten yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı sonuna kadar, Sigortam.net'ten kasko ya da trafik sigortası yaptıranlar, anlaşmalı Shell ClubSmart üye istasyonlarından akaryakıt ve otogaz harcamaları için kasko poliçelerinde 150 TL, trafik sigortası poliçelerinde 75 TL değerinde smart puan kazanıyor.

Bunun yanı sıra iş birliği kapsamında, 31 Ekim tarihine kadar ShellF mobil uygulaması üzerinden kendilerine verilen kod ile Sigortam.net'ten kasko ya da trafik sigortası yaptıran Shell ClubSmart üyeleri de trafik sigortalarında yüzde 3, kasko poliçelerinde de yüzde 4 indirim şansını yakalıyor.

