MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven evleniyor!

Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven evleniyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven futbolcu nişanlısı Caner Turp’la bu akşam dünya evine gireceğini müjdeledi. Güzel oyuncu düğünün hazırlık aşamasındaki en güzel anları sosyal medya hesabından hayranlarına gösterdi.

Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven evleniyor!

Geçtiğimiz günlerde düğün öncesi fotoğraf çekiminden pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Gizem Güven, düğün heyecanına takipçilerini de ortak etti.

Selena dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gizem Güven, İstanbul’da gerçekleşecek nikah töreniyle evleneceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

gizem güven2

Nikah törenine doğru yola çıkarken arabada geçilen görüntülerini paylaşan Gizem Güven mutluluğunu “büyük gün” notuyla yayınlamayı ihmal etmedi. Düğüne sayılı dakikalar kala sevincini müstakbel eşiyle beraber paylaşan Gizem Güven takipçilerden tam not aldı.

gizem güven

6 gün önce kına gecesini düzenleyen güzel oyuncu yakın arkadaşlarıyla beraber organize ettiği etkinlikle bekarlığa veda etmişti. Bekarlığa veda eden Gizem Güven evlilik için bugün ilk adımını attı. Koronavirüs pandemisi önlemlerinde gerçekleşecek düğünün her karesini güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el eleMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el ele
Ayrılık haberleri üzmüştü! Ünlü isim dahil olduAyrılık haberleri üzmüştü! Ünlü isim dahil oldu
La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu?La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber
Ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber
Fransa'da lise ders kitabında skandal YPG/PKK detayı
Fransa'da lise ders kitabında skandal YPG/PKK detayı
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
'Yunanistan sınırına sevkiyat' iddiası! Gerçek ortaya çıktı
'Yunanistan sınırına sevkiyat' iddiası! Gerçek ortaya çıktı
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı! Hastanede korona olduğu ortaya çıktı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı! Hastanede korona olduğu ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batuhan Ekşi'nin yeni imajı olay oldu! Bıyık bıraktı
Yeni imajı olay oldu! Bambaşka biri...
Dağhan Külegeç Güldür Güldür Show'a dahil oldu! Dağhan Külegeç kimdir?
Ayrılık haberleri üzmüştü! Ünlü isim dahil oldu
Amber Heard'dan Johnny Depp'e 100 milyon dolarlık dava
Kavgaları bitmiyor! Amber'den bomba karar
Demet Şener: 'Pandemiyi avantaja çevirdik! Kaymak gibi...'
'Pandemiyi avantaja çevirdik! Kaymak gibi...'
Oyuncu Hazal Kaya’nın samimi itiraflarına Selçuk Yöntem’den Aşk-ı Memnu cevabı!
Paylaşımından sonra Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu’yu hatırlattı!
15 bin dolarlık kral dairesinde kalan Deniz Seki'den kilo açıklaması!
'Açım ama günden güne eriyorum'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.