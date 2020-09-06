Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven evleniyor!

Geçtiğimiz günlerde düğün öncesi fotoğraf çekiminden pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Gizem Güven, düğün heyecanına takipçilerini de ortak etti.

Selena dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gizem Güven, İstanbul’da gerçekleşecek nikah töreniyle evleneceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Nikah törenine doğru yola çıkarken arabada geçilen görüntülerini paylaşan Gizem Güven mutluluğunu “büyük gün” notuyla yayınlamayı ihmal etmedi. Düğüne sayılı dakikalar kala sevincini müstakbel eşiyle beraber paylaşan Gizem Güven takipçilerden tam not aldı.

6 gün önce kına gecesini düzenleyen güzel oyuncu yakın arkadaşlarıyla beraber organize ettiği etkinlikle bekarlığa veda etmişti. Bekarlığa veda eden Gizem Güven evlilik için bugün ilk adımını attı. Koronavirüs pandemisi önlemlerinde gerçekleşecek düğünün her karesini güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti.

