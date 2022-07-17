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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay 50 yaşına girdi! Son hali olay oldu

17.07.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sihirli Annem" dizisinde 'Betüş' karakterine hayat veren İnci Türkay 50 yaşına bastı. Eşi Atilla Saral ile Yunanistan’da tatil yapan güzel oyuncu tatil pozlarını paylaştı. İnci Türkay'ın son haline "Yıllara meydan okuyorsun" yorumları yağdı.

Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay 50 yaşına girdi! Son hali olay oldu

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde 'Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay yeni yaşını Yunanistan'da kutladı. Eski manken ve oyuncu Atilla Saral ile Londra'da yaşamını sürdürmeye devam eden İnci Türkay 50. yaş gününde pozlarını paylaştı.

Atilla Saral ile İnci Türkay 11 yıllık aşkın ardından 2019’da nikah masasına oturmuştu. Londra’da yaşayan çift İnci Türkay’ın 50’nci doğum günü için Yunanistan’ın Kos adasına tatile gitti.

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Saral burada eşi için özel bir kutlama düzenledi. Kos’tan Assos’a geçecek olan Saral ve Türkay 3 Ağustos’ta İngiltere’ye dönecek.

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Yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın son halini görenler "Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sihirli annem
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