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  4. Sihirli Annem'in Ceren'i ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı

Sihirli Annem'in Ceren'i ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı

19.08.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Gizem Güven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olduğunu duyurdu. Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Güven’e ünlü isimlerden destek yağdı.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven şimdilerde güzelliğiyle büyük beğeni topluyor.

1,5 yıl önce nikah masasına oturan ünlü isim geçtiğimiz günlerde fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve evlilikleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu. Güven son paylaşımında ameliyat olduğunu açıkladı.

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29 yaşındaki güzel oyuncu yaşadığı süreci Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Güven daha sonra ise “Ameliyattan çıktım. Gayet güzel geçmiş. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim.” açıklamasını yaptı ve polip ameliyatı olduğunu duyurdu.

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Taburcu olduğu kareyi de paylaşan Güven, “Her şey şu anlık yolunda” notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLER DESTEK OLDU

Gizem Güven'i daha önce Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya ve Selana'da beraber rol aldığı Dilara Kurtulmuş yalnız bırakmadı.

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