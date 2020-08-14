Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven gelinlikli pozlarını paylaştı

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu Gizem Güven büyüdü. Güzel oyuncu nişanlısı Caner Turp ile evlilik kararır aldı. Eylül ayında evlenecek olan çift, düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptı ve pozlarını paylaştı.

Güzelliği ile beğenilen Gizem Güven'in fotoğrafları kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı...



Uzun yıllardır birlikte olduğu futbolcu Caner Turp ile nişanlı olan Gizem Güven, bu güzel haberi sosyal medyadan "Mutlu sonsuzluk için ilk sözümüzü verdik!" notuyla duyurmuştu

GİZEM GÜVEN KİMDİR?



Gizem Güven, 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 3 yaşında süt reklamında rol almıştır. Ardında oynadığı çeşitli reklamlar olmuştur. 6 yaşlarındayken sinema filmi dublajı yapmıştır. Sonrasında ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynamıştır. Bu projenin sonlanmasının ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve bir bankanın reklam serilerinde oynamıştır.

Bir giyim markasının 5 yaşından 17 yaşına kadar mankenliğini sürdürmüştür. 2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır.

2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır.



