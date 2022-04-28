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Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven güzelliğiyle büyüledi! "Gerçek olamazsın"

28.04.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların popüler çocuk oyuncusu Gizem Güven şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif. YouTube platformunda takipçileri için içerik üreten Gizem Güven, Instagram hesabından paylaştığı pozuyla büyüledi.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven güzelliğiyle büyüledi! "Gerçek olamazsın"

2020 yılında hayatını birleştirdiği futbolcu Caner Turp ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Gizem Güven farklı eve çıkmıştı. Son zamanlarda sosyal medyanın da popüler isimlerinden biri haline gelen Güven, pozlarıyla adından söz ettiriyor.

GİZEM GÜVEN GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

28 yaşındaki Gizem Güven birçok anını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven güzelliğiyle büyüledi!

Instagram'da 1 milyon takipçisi olan Güven, yakın çekim pozuyla güzelliğinden söz ettirdi.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven güzelliğiyle büyüledi!

Güven'in o pozuna, "Gerçek olamazsın", "Çok güzel olmuşsun" gibi yorumlar geldi.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven güzelliğiyle büyüledi!

Eğitimini Beykent Üniversitesinde alan Güven, Sihirli Annem ve Selena dizileriyle oyunculuk kariyerinde sıçrama yaşadı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven güzelliğiyle büyüledi!

Sosyal mecralarda aktif olan isim, uzun süredir televizyon ekranlarında yer almadı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven güzelliğiyle büyüledi!

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven güzelliğiyle büyüledi!

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven güzelliğiyle büyüledi!


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Gizem Güven
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