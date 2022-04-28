Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven güzelliğiyle büyüledi! "Gerçek olamazsın"

2020 yılında hayatını birleştirdiği futbolcu Caner Turp ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Gizem Güven farklı eve çıkmıştı. Son zamanlarda sosyal medyanın da popüler isimlerinden biri haline gelen Güven, pozlarıyla adından söz ettiriyor.

GİZEM GÜVEN GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

28 yaşındaki Gizem Güven birçok anını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

Instagram'da 1 milyon takipçisi olan Güven, yakın çekim pozuyla güzelliğinden söz ettirdi.

Güven'in o pozuna, "Gerçek olamazsın", "Çok güzel olmuşsun" gibi yorumlar geldi.

Eğitimini Beykent Üniversitesinde alan Güven, Sihirli Annem ve Selena dizileriyle oyunculuk kariyerinde sıçrama yaşadı.

Sosyal mecralarda aktif olan isim, uzun süredir televizyon ekranlarında yer almadı.



