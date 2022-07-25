Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!

Sihirli Annem ve Selena dizilerinde oynadığı rollerle seyircilerin belleğinde yer edinen Gizem Güven, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA OLAY OLDU

Bir süredir ekranlardan uzak olan Gizem Güven, şimdilerde YouTube ve Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

Sık sık paylaşım yapan Gizem Güven, iddialı pozlarıyla gündeme geliyor.

Güven, göğüs dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaştı.

O poza binlerce beğeni geldi.

Gizem Güven, 2020'de hayatını birleştirdiği Caner Turp ile bu yıl boşanmıştı.

Ünlü isim, özel hayatıyla da magazin gündeminde uzun bir süre yer almıştı.



