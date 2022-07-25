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Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!

25.07.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Güven, bir zamanlara damga vuran ve sosyal medyada halen zaman zaman konuşulan Sihirli Annem dizisinde Ceren rolünü oynadı. Selena dizisinde de Leyla rolünü canlandıran Gizem Güven, ekranların tanınan simalarından biri olmayı başardı. Oyunculuk kimliğiyle tanınan Güven, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!

Sihirli Annem ve Selena dizilerinde oynadığı rollerle seyircilerin belleğinde yer edinen Gizem Güven, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA OLAY OLDU

Bir süredir ekranlardan uzak olan Gizem Güven, şimdilerde YouTube ve Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!

Sık sık paylaşım yapan Gizem Güven, iddialı pozlarıyla gündeme geliyor.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!

Güven, göğüs dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!

O poza binlerce beğeni geldi.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!

Gizem Güven, 2020'de hayatını birleştirdiği Caner Turp ile bu yıl boşanmıştı.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!

Ünlü isim, özel hayatıyla da magazin gündeminde uzun bir süre yer almıştı.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!


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Gizem Güven sihirli annem
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