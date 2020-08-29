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Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in kına paylaşımları! Nedimeleri de tanıdık...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 08:55 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile evlenmek için gün sayıyor Gizem Güven geçtiğimiz akşam kına gecesi yaptı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in kına paylaşımları! Nedimeleri de tanıdık...

Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan ve Sihirli Annem ile Selena dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen Gizem Güven dünya evine giriyor.

Futbolcu nişanlısı Caner Turp ile Eylül ayında evlenecek olan Güven, düğün öncesi fotoğraf çekiminden pozlarını paylaşmıştı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven gelinlikli pozlarını paylaştıSihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven gelinlikli pozlarını paylaştı

Gizen Güven geçtiğimiz akşam da koronavirüs dinlemedi ve kına gecesi yaptı.
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Gizem Güven kına gecesi için yeşil bir elbise tercih etti ve kınasında özel bir dans kareografisi yaptı.

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Sihirli Annem dizisiyle tanınan Gizem Güven’in yapılan kına eğlencesinden ilk görüntüler geldi.

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Nedimelerinin arasında Sihirli Annem ve Selena dizisinden arkadaşları Jennifer Boyner ve Zeynep Pozkaya da vardı.

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