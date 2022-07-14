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Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in paylaşımı olay oldu! "Ve Tanrı kadını yarattı"

14.07.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların sevilen dizilerinden olan Sihirli Annem'de Ceren karakterini canlandıran Gizem Güven şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çokça konuşulan isimler arasında yer alıyor. YouTube platformunda takipçileri için içerik üreticiliği yapan Gizem Güven, bu kez sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımıyla olay oldu.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven'in paylaşımı olay oldu! "Ve Tanrı kadını yarattı"

2020 yılında dünyaevine girdiği Caner Turp ile geçtiğimiz aylarda boşanan oyuncu Gizem Güven, oyunculuğu dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Sosyal medyada içerik üreticiliğine devam eden isim, sosyal medyanın da popüler isimlerinden biri olurken, bu kez yeni paylaşımıyla gündeme geldi.

SİHİRLİ ANNEM'İN CEREN'İ GİZEM GÜVEN PAYLAŞIMIYLA OLAY OLDU

28 yaşında olan oyuncu Gizem Güven, günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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Instagram hesabından oldukça aktif olan ismin, hesabında 1 milyon civarında takipçisi bulunuyor.

Güven, geçtiğimiz günlerde turuncu elbisesi ve gözlüğüyle çekildiği fotoğrafıyla gündeme gelmişti.

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Ünlü isim bu kez, yakın çekim bir paylaşımıyla olay oldu.

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"VE TANRI KADINI YARATTI"

Güven'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken, ünlü ismin paylaşımına bir takipçisinden "Ve Tanrı kadını yarattı" yorumu geldi.

İşte Gizem Güven'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Gizem Güven sihirli annem
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