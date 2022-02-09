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Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven ve futbolcu eşi Caner Turp boşanıyor!

09.02.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin yıldızı Gizem Güven, 1 buçuk yıl önce dünyaevine girdiği Caner Turp ile boşanma kararı aldığını, sosyal medya hesabından duyurdu.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven ve futbolcu eşi Caner Turp boşanıyor!

2020 yılında dünyaevine giren Gizem Güven ve futbolcu Caner Turp'tan kötü haber geldi. Ünlü çift, 1 buçuk yıllık evliliklerini, fikir ayrılıkları nedeniyle sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

Sihirli Annem dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Gizem Güven, 2020 yılında 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Gizem Güven, Siverek Belediyespor takımında forma giyen eşi Caner Turp ile ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Güven, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven boşanıyor! 1 buçuk yıl önce evlenmişlerdi


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Gizem Güven
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