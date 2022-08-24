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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

24.08.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisindeki Çilek rolüyle tanınan Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya fenomenlerinden biri oldu. Takipçilerine sık sık içerik üreten Özkaya, tatilden verdiği renkli pozlarıyla dikkat çekti.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya son zamanların ön plana çıkan fenomenlerinden biri oldu. Günlük karelerini paylaşan Özkaya, tatil keyfinden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

24 yaşındaki Zeynep Özkaya denizin içinden paylaşım yaptı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

Bikinili pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

Bir süredir ekranlardan uzak duran Zeynep Özkaya, bir zamanların çocuk oyuncusuydu.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

Geçtiğimiz dönemlerde değişimiyle magazin gündeminde uzun bir süre yer almıştı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

Çocukluk döneminde yer aldığı projelerle tanınan Özkaya, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

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Zeynep Özkaya sihirli annem
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