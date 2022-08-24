Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya denizin içinden bikinili poz verdi!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya son zamanların ön plana çıkan fenomenlerinden biri oldu. Günlük karelerini paylaşan Özkaya, tatil keyfinden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
24 yaşındaki Zeynep Özkaya denizin içinden paylaşım yaptı.
Bikinili pozuyla takipçilerinden tam not aldı.
Bir süredir ekranlardan uzak duran Zeynep Özkaya, bir zamanların çocuk oyuncusuydu.
Geçtiğimiz dönemlerde değişimiyle magazin gündeminde uzun bir süre yer almıştı.
Çocukluk döneminde yer aldığı projelerle tanınan Özkaya, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.
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