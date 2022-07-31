Sihirli Annem’in Firuze ablasıydı! Süeda Çil yıllar içinde adeta başka biri oldu

Ekranların uzun soluklu dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de Firuze rolüyle ekranlara gelen Süeda Çil, yıllar içerisinde adeta başka biri oldu.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

53 yaşındaki Süeda Çil, sosyal medya pozlarıyla ilgi çekti.

İmaj değiştiren Çil'in son halini görenler, tanımakta güçlük çekti.

Süeda Çil, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında aldı.

Kaygısızlar, Üzgünüm Leyla, Sihirli Annem, Selena, Hepsi 1 ve Benim Annem Bir Melek ile Kollama dizilerindeki rolleriyle tanınıyor.

İşte Çil'in sosyal medya pozları...





