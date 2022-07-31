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  4. Sihirli Annem’in Firuze ablasıydı! Süeda Çil yıllar içinde adeta başka biri oldu

Sihirli Annem’in Firuze ablasıydı! Süeda Çil yıllar içinde adeta başka biri oldu

31.07.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süeda Çil, bir zamanlara damga vuran Sihirli Annem dizisiyle akıllara kazındı. Söz konusu dizide evin yardımcısı Firuze abla rolüne hayat veren Süeda Çil, bu rol ile ekranların tanınan simalarından biri olmayı başardı. Şimdilerde ise son hali görenleri şaşırtıyor.

Sihirli Annem’in Firuze ablasıydı! Süeda Çil yıllar içinde adeta başka biri oldu

Ekranların uzun soluklu dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de Firuze rolüyle ekranlara gelen Süeda Çil, yıllar içerisinde adeta başka biri oldu.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

53 yaşındaki Süeda Çil, sosyal medya pozlarıyla ilgi çekti.

Sihirli Annem’in Firuze ablasıydı! Süeda Çil yıllar içinde adeta bambaşka biri oldu

İmaj değiştiren Çil'in son halini görenler, tanımakta güçlük çekti.

Sihirli Annem’in Firuze ablasıydı! Süeda Çil yıllar içinde adeta bambaşka biri oldu

Süeda Çil, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında aldı.

Sihirli Annem’in Firuze ablasıydı! Süeda Çil yıllar içinde adeta bambaşka biri oldu

Kaygısızlar, Üzgünüm Leyla, Sihirli Annem, Selena, Hepsi 1 ve Benim Annem Bir Melek ile Kollama dizilerindeki rolleriyle tanınıyor.

Sihirli Annem’in Firuze ablasıydı! Süeda Çil yıllar içinde adeta bambaşka biri oldu

İşte Çil'in sosyal medya pozları...

Sihirli Annem’in Firuze ablasıydı! Süeda Çil yıllar içinde adeta bambaşka biri oldu

Sihirli Annem’in Firuze ablasıydı! Süeda Çil yıllar içinde adeta bambaşka biri oldu

Sihirli Annem’in Firuze ablasıydı! Süeda Çil yıllar içinde adeta bambaşka biri oldu

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Anahtar Kelimeler:
sihirli annem
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