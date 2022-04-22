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Sihirli Annem'in Kerem ve Ceren'i Gizem Güven ile Michelle Cedolini aynı pozu verdi

22.04.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2003 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Kerem ve Ceren karakterlerini canlandıran oyuncu Gizem Güven ile Michelle Cedolini yeniden buluştu. İkili dizide yer alan bir pozun aynısını yıllar sonra yeniden verdi.

Sihirli Annem'in Kerem ve Ceren'i Gizem Güven ile Michelle Cedolini aynı pozu verdi

Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları son halleriyle gündem olmaya devam ediyor. O dönemin çocuk oyuncuları Ceren, Cem, Çilek, Toprak, Tuğçe ve Kerem hâlâ görüşmeye devam ediyorlar. Sihirli Annem'in Kerem ve Ceren'i yıllar sonra bir araya geldi. Gizem Güven ve Michelle Cedolin, Sihirli Annem izleyicilerini o günlere götürdü.

Devamlı olarak görüşen genç oyuncular, bu buluşmalardan iç ısıtan fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmiyor. Gizem Güven ve Michelle Cedolin yıllar önce bir sahneden çekilen ikonik fotoğraf ile aynı pozu verdi.

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Sihirli Annem'in sevenleri poza beğeni yağdırdı.


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