Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'in pozuna beğeni yağdı! Bir dönemin çocuk oyuncusu erkek kardeşiyle poz verdi

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Jennifer Boyner, Instagram hesabında paylaştığı pozlarla zaman zaman gündeme geliyor. Boyner, geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Michele Cedolin ile verdiği pozlarla konuşulmuştu. Ünlü isim yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

JENNIFER BOYNER POZLARIYLA BÜYÜLEDİ

5 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen ve Sihirli annem dizisinde 'Toprak' karakterini canlandıran ismin yıldızı, sevilen dizi ile parlamıştı.

Dizideki Toprak karakterinin bebekliğini ise Boyner'in erkek kardeşi Jordan Boyner canlandırmıştı.

Lisans eğitimini ise Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünde tamamladığı bilinen isim, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Jennifer Boyner Sihirli Annem, Kaybolan Yıllar ve Hepsi 1 dizilerinde de rol alan isimden erkek kardeşiyle beraber yeni pozlar geldi.

İşte Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



