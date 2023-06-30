Sihirli Annem'in Toprak'ıydı! Jennifer Boyner değişimiyle herkesi şaşırttı "Toprak reise bak sen"

Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları şimdi neler yapıyor sık sık merak ediliyor. Buğra Özmüldür, Gizem Güven, Jennifer Boyner. Damla Ersubaşı gibi isimlerin çocuk oyuncu olarak yer aldığı proje büyük başarı elde etmişti. Toprak'ı canlandıran Jennifer Boyner, son haliyle olay oldu.

Defne Joy Foster'ın kızı Toprak'ı canlandıran Jennifer Boyner, yıllar sonra ortaya çıktı.

Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Boyner'in yıllar içindeki değişimi gören herkesi çok şaşırttı.

OYUNCULUKTAN INFLUENCERLIĞA

Bebekken başladığı Sihirli Annem dizisinden sonra ekranlara ara veren Boyner, bambaşka bir meslek yapıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç isim, oyunculuktan ınfluencerlığa geçiş yaptı.

İstanbul doğumlu Jennifer Boyner, 5 Haziran 1999 yılında dünyaya geldi. 6 kardeşin en büyüğü olan Boyner'in annesi Türk, babası ise Nijeryalıdır.

Sihirli annem dizisinde 'Toprak' karakterinin bebekliğini güzel oyuncu Boyner'in erkek kardeşi Jordan Boyner canlandırmıştır.

Jennifer Boyner, lisans eğitimini ise Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünde tamamlamıştır.



