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Sihirli Annem'in yeni kadrosu için flaş karar! Damla Ersubaşı açıkladı

16.11.2020 14:29 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem'in yeni kadrosu için flaş karar! Damla Ersubaşı açıkladı

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi Exxen platformu için yeniden çekiliyor. Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu'nun başrolde olacağı dizide eski kadrodan kimse olmayacak. Bu karara kızan Sihirli Annem oyuncuları daha önce de sosyal medyadan tepki göstermişti.

Kanal D’nin unutulmaz dizisi Sihirli Annem yeniden çekiliyor. Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen için yeniden çekilmeye başlanacak olan Sihirli Annem'in kadrosu sık sık gündem oluyor.

Sihirli Annem'in oyuncuları geçtiğimiz günlerde oyuncu kadrosunun tamamen değişmesine isyan etmişti. İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayımlamıştı.

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Bu kararın ardından yeni oyuncuların isimleri açıklanmaya başlamış ve Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu'nun başrolde olduğu iddia edilmişti.

Bazı haber sitelerinde Damla Ersubaşı, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın yeni ekipte de olacağı iddiaları yer almıştı. Damla Ersubaşı bu iddialara noktayı koydu.

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Ersubaşı kendisine gelen bir soruya "Eski kadrodan kimse olmayacak. Yeni yola bu şekilde devam etme kararı almışlar biz de sosyal medyadan öğrenmiştik" dedi.

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