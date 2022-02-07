Sihirli Annem'in yıldızı Jennifer Boyner koca kız oldu! Instagram pozları olay

Başrollerini İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Gizem Güven ve Buğra Özmüldür gibi isimlerin paylaştığı Sihirli Annem dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Toprak' karakteriyle akıllara kazınan çocuk yıldız Jennifer Boyner, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Şimdilerde 23 yaşında olan Jennifer Boyner, 6 yaşındayken Sihirli Annem dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

Jennifer Boyner, Sihirli Annem dizisinden sonra Hepsi 1 ve Kaybolan Yıllar gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde YouTube'a içerik üreten Jennifer Boyner, değişimiyle dikkat çekti.

Instagram'da 160 bin takipçisi bulunan Boyner, iddialı paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

Boyner'in pozlarına ''Gittikçe Defne Joy Foster'a benziyorsun'', ''Toprak sana ne oldu?'' ve ''Dünyaca ünlü bir model gibi'' tarzında yorumlar yapılıyor.





