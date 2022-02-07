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Sihirli Annem'in yıldızı Jennifer Boyner koca kız oldu! Instagram pozları olay

07.02.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde 'Toprak' karakterini canlandıran çocuk yıldız Jennifer Boyner, genç kız oldu. Sosyal medyada epey aktif olan Jennifer Boyner'in pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Sihirli Annem'in yıldızı Jennifer Boyner koca kız oldu! Instagram pozları olay

Başrollerini İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Gizem Güven ve Buğra Özmüldür gibi isimlerin paylaştığı Sihirli Annem dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Toprak' karakteriyle akıllara kazınan çocuk yıldız Jennifer Boyner, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Şimdilerde 23 yaşında olan Jennifer Boyner, 6 yaşındayken Sihirli Annem dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

Sihirli Annem'in yıldızı Jennifer Boyner koca kız oldu! Instagram pozları olay oldu

Jennifer Boyner, Sihirli Annem dizisinden sonra Hepsi 1 ve Kaybolan Yıllar gibi yapımlarda rol aldı.

Sihirli Annem'in yıldızı Jennifer Boyner koca kız oldu! Instagram pozları olay oldu

Şimdilerde YouTube'a içerik üreten Jennifer Boyner, değişimiyle dikkat çekti.

Sihirli Annem'in yıldızı Jennifer Boyner koca kız oldu! Instagram pozları olay oldu

Instagram'da 160 bin takipçisi bulunan Boyner, iddialı paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

Sihirli Annem'in yıldızı Jennifer Boyner koca kız oldu! Instagram pozları olay oldu

Boyner'in pozlarına ''Gittikçe Defne Joy Foster'a benziyorsun'', ''Toprak sana ne oldu?'' ve ''Dünyaca ünlü bir model gibi'' tarzında yorumlar yapılıyor.

Sihirli Annem'in yıldızı Jennifer Boyner koca kız oldu! Instagram pozları olay oldu

Sihirli Annem'in yıldızı Jennifer Boyner koca kız oldu! Instagram pozları olay oldu

Sihirli Annem'in yıldızı Jennifer Boyner koca kız oldu! Instagram pozları olay oldu

Sihirli Annem'in yıldızı Jennifer Boyner koca kız oldu! Instagram pozları olay oldu

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