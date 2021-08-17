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Siirt Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple Kovid-19'a dikkati çekti

17.08.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple Kovid-19'a dikkati çekti

SİİRT (AA) - Siirt Emniyet Müdürlüğü yeni tip koronavirüse (Kovid-19) dikkati çekmek için klip hazırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde başlatılan aşı seferberliğine destek amaçlı klip hazırlandı.

Polisin rol aldığı klip, "Aşımızı olalım, maskeleri atalım" temasıyla hazırlandı.

Bireysel tedbirlerin hatırlatıldığı klipte, denetimlerin aksatılmadan devam ettiği kentte vatandaşların aşı yaptırarak salgından korunabileceği işlendi.

Klip, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında da paylaşıldı.

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