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Siirt fıstığında verim kaybının önlenmesi için ağaçlar aşılandı

23.06.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt fıstığında verim kaybının önlenmesi için ağaçlar aşılandı

SİİRT (AA) - Siirt fıstığında verim kaybının önlenmesi amacıyla 6 köydeki 7 bahçede ağaçlar aşılandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında "Siirt Fıstığı Tane Dolumu İçin Erkek Aşılama" projesi uygulandı.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından Kurtalan ilçesinin Çayırlı ve Erdurağı köylerinden başlayan çalışma ile fıstık ağaçlarında aşılama yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle Siirt fıstığında görülen boş tane ve düşük verim problemine büyük ölçüde çözüm sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

- "Siirt fıstığında verimli ve bereketli bir yıl beklenmekte"

Projenin merkez ve Kurtalan ilçelerinde toplamda 6 köydeki 7 bahçede uygulanacağını ifade eden Demirhan, kullanılan aşıların Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinden temin edildiğini belirtti.

Demirhan, şunları kaydetti:

"Aşılar teknik personel gözetiminde uygulanmakta. Yaklaşık 1000 dekar Siirt fıstığı bahçesinde uygulanan proje önümüzdeki yıllarda da devam edecek. İl geneli verimde yüzde 50'lik artış beklenmekte. Yöresel görülen don ve dolu zararı dışında Siirt ve bölgede tüm tarımsal ürünlerde olduğu gibi Siirt fıstığında da verimli ve bereketli bir yıl beklenmektedir."

Erdurağı köyünde fıstık üreticisi Mehmet Emin Yılmazer, 73 dönüm arazisinde aşılama yapıldığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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