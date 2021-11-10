Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 2016'da Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen teröristin İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandığı kaydedildi.

2016'da Siirt'teki polis lojmanlarına yönelik roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu vurgulanan açıklamada, teröristin işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

