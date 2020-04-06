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Siirt polisinden Türkçe, Kürtçe ve Arapça klip

SİİRT HABERLERİ  | 06.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

Siirt polisinden Türkçe, Kürtçe ve Arapça klip

SİİRT (AA) - Siirt Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla 3 dilde klip hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara "Evde Kal" mesajıyla yayımlanan klipte, "Bu zor günlerde siz evde kalın diye kendi imkanlarımızla hazırladığımız Anadolu'nun yükselen değeri Siirt'i evinize getirdik" ifadesi kullanıldı.

Polis ve bekçilerden oluşan Siirt Emniyet Müzik Korosunca, "Siirt Beyaz Bir Gelin" adıyla hazırlanan klip çoğunluğu yöresel olan Türkçe, Kürtçe ve Arapça türküler seslendirildi.

Klipte, kentin tarihi ve kültürel yerlerinin yanı sıra ilçelerden de görseller bulunuyor.

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